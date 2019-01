Facebook laat Europese politieke partijen registreren als adverteerders

Het sociale netwerk neemt een aantal maatregelen in aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen in mei.

Facebook , 's werelds grootste sociale netwerk, stuurt de afgelopen dagen zijn toppers het veld in. Zowel Sheryl Sandberg, COO van Facebook, als Nick Clegg, het wereldwijde hoofd voor contact met overheden en communicatie, nemen op verschillende plaatsen in Europa het podium in. Voor Clegg is het zijn maidentrip. De voormalige Britse vicepremier spreekt vandaag in Brussel, niet toevallig op 'Data Privacy Day'.