Facebook legt delen nieuws in Australië aan banden

Volgens Facebook miskent het wetsvoorstel de relatie tussen het sociale medium en de uitgevers die er nieuws op delen. 'Daardoor stonden we voor een harde keuze: voldoen aan een wet die de realiteit van die relatie miskent, of niet langer nieuws toelaten op onze diensten in Australië', zegt de lokale Facebook-directeur William Easton. 'Met een zwaar hart hebben we voor het laatste gekozen.' Internationale uitgevers kunnen nieuws blijven publiceren op Facebook, maar Australiërs kunnen links en berichten niet bekijken of delen.

Google

Tegelijk sloot het bedrijf voor tientallen miljoenen dollars deals met mediabedrijven voor een eigen nieuwsplatform. In januari werden Google en Franse uitgevers het eens over een regeling waarin Google nieuwsmedia betaalt in ruil voor het recht om kopij online aan te bieden. Dat was de eerste deal van die soort in Europa. Woensdag sloot Google ook een deal met News Corp van Rupert Murdoch, dat eigenaar is van de Wall Street Journal en de belangrijkste kranten in Australië.