‘Facebook maakt extra chat-app naast Instagram'

Facebook ontwikkelt een nieuwe chat-app waarmee gebruikers ook hun locatie kunnen meedelen. Dat schrijft de techsite The Verge.

De nieuwe app zou ‘Threads’ heten en een soort uitbreiding zijn van Instagram, de chat-app die eigendom is van internetreus Facebook.

Threads wordt ontworpen als een extra app waarmee Instagram-gebruikers intiemer kunnen communiceren met hun beste vrienden, klinkt het. Via de app zou je ook je geografische locatie kunnen meedelen, de status van je batterij.

De app wordt momenteel intern getest door Facebook, weet The Verge . Het zou de bedoeling zijn om van Threads een extra functie te maken voor mensen die deel uitmaken van de lijst ‘goede vrienden’ op Instagram.

Instagram experimenteerde eerder al met een aparte, intiemere chat-app onder de naam ‘Direct’, maar die was niet echt geïntegreerd in Instagram, wat niet in de smaak viel van de testers. Een aparte chat-app voor beste vrienden kan helpen om gebruikers meer aan het platform te binden. Zo kan Facebook beter de concurrentie aangaan met concurrent Snapchat, dat een trouw publiek heeft van jonge gebruikers.