Facebook schoot te kort om genocide in Myanmar te bestrijden

Facebook erkent dat het het de machthebbers van Myanmar te makkelijk maakte om geweld op grote schaal tegen de Rohingya-minderheid te organiseren.

Facebook heeft te laat door gehad dat het werd gebruikt door de regering van Myanmar om op grote schaal geweld te organiseren tegen de Rohingya's, een islamitische minderheid in het land. Dat blijkt uit een onderzoek van Business for Social Responsibility dat in opdracht van Facebook werd uitgevoerd.

Sinds augustus 2017 zijn zeker 700.000 Rohingya's uit Myanmar op de vlucht wegens geweld van het leger. De Verenigde Naties zeggen dat het leger bezig is met een genocide tegen de Rohingya.

Gebrekkige rechtstaat

Het leger gebruikte onder meer Facebook om op te roepen tot dat geweld. Facebook erkent nu dat het 'niet genoeg deed om die berichten tegen te gaan.' De onderzoekers erkennen dat de situatie moeilijk was, omdat in Myanmar de bevolking heel snel de stap maakte van digitaal analfabetisme naar sociale media, tegen de achtergrond van een gebrekkige rechtsstaat.

Een aanbeveling in het onderzoek is dat het beleid van het sociale medium strenger wordt gehandhaafd. Daarnaast moet de band met de Myanmarese regering en meerdere burgerorganisaties worden aangehaald. Ook moet er data over de berichten uit Myanmar op Facebook worden gepubliceerd.

Nepnieuws

Het onderzoeksbureau waarschuwt Facebook ook nog dat er bij de verkiezingen in Myanmar in 2020 waarschijnlijk veel nepnieuws wordt gedeeld. Het sociale medium moet dan extra alert zijn, ook op WhatsApp-berichten.

Facebook begon in augustus met het verwijderen van content van het Myanmarese leger en van media uit het land die de boodschap van het leger verkondigden. Dat was de eerste keer dat het sociale medium berichten van een overheid of overheidsorganisatie verwijderde.

Vaak ging het om pagina's die op het eerste zicht over entertainment of celebrities gingen, maar de boodschap van het leger verspreidden. Ze werden samen gevolgd door 1,35 miljoen mensen.