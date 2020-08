Facebook smelt chatapps samen

De socialemediareus is begonnen met de integratie van Instagram met Messenger.

'There’s a New Way to Message on Instagram.' Amerikaanse gebruikers krijgen dat bericht te zien in Instagram, meldt de techsite The Verge. Naast nieuwe kleuren en emoji's is het na een update van de app mogelijk om te chatten met vrienden die Messenger gebruiken.

Het bundelen van de berichten in twee van zijn apps is Facebooks jongste stap in het dichter bij elkaar brengen van zijn verschillende hyperpopulaire platformen. Ook WhatsApp wordt op termijn met de zusterapps geïntegreerd, gaf topman Mark Zuckerberg eerder aan. Door de gebruikers van de verschillende Facebook-apps met elkaar te laten communiceren wil de CEO sterker voor de dag komen in de concurrentie met iMessage van Apple.

Terwijl 'Zuck' volop aan het vlechten slaat, ligt de miljardair meer dan ooit op de rooster van de autoriteiten. De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC onderzoekt de overnames van Facebook op zoek naar mogelijke concurrentieverstoring.