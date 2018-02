Facebook-topper ontketent nieuwe hetze over Ruslandgate

Met de stelling dat de Russische advertenties op Facebook niet het doel hadden om in 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden, bracht advertentiebaas Rob Goldman zijn bedrijf opnieuw in nauwe schoentjes.

De Verenigde Staten zijn in de ban van een nieuwe hetze rond het sociale netwerk Facebook. De schuldige is Rob Goldman, die bij Facebook de lucratieve advertentiebusiness overziet.

Goldman speelde vrijdag al soloslim, door op Twitter te reageren op de manoeuvres van speciaal aanklager Robert Mueller. Die stelde vrijdagavond 13 Russen en 3 Russische bedrijven in staat van beschuldiging voor de inmenging in de presidentsverkiezingen tussen Donald Trump en Hillary Clinton in november 2016.

Narratief

In een reactie op Muellers initiatief beklemtoonde Goldman op Twitter dat de door Russen gekochte advertenties 'niet de beïnvloeding van de verkiezingen als hoofddoel hadden'. 'Het gros van de Russische advertenties is gekocht na de verkiezingen. We hebben dat bekendgemaakt, maar het is door weinig nieuwsmedia opgepikt. Het past niet in het narratief van de media rond Trump en de verkiezingen.'

Die tweets kwamen al snel in het vizier van president Donald Trump. Hij citeerde de tweets, met de vermelding: 'De fakenieuwsmedia stellen nooit teleur. Het is moeilijk dit feit te negeren van Rob Goldman, baas van de advertentiebusiness van Facebook.'

Eigen rekening

Doorheen het weekend zwol de controverse over de uitspraken van Goldman aan. Facebook zelf benadrukte dat Goldman voor eigen rekening sprak, de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal verwees naar een statement van Joel Kaplan, Facebooks wereldwijde 'public policy'-baas: 'Niets dat wij ondervonden, spreekt het onderzoek van Mueller tegen.'

Mueller stelde de 13 Russen en 3 Russische bedrijven in staat van beschuldiging omdat ze al sinds 2014 probeerden om via sociale media de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton in diskrediet te brengen en Trump te promoten.

Onder controle

De Goldman-rel toont nogmaals aan hoe moeilijk Facebook het heeft om de crisis rond de manipulatie van het platform door de Russen onder controle te krijgen. De uitlatingen van Goldman lijken het hele probleem rond de manipulatie van de verkiezingen te minimaliseren.

Maar ook de vorm van Goldmans interventie doet de wenkbrauwen fronsen. De echte Facebook-toppers, zoals CEO Mark Zuckerberg en COO Sheryl Sandberg, communiceren normaal gezien zelden of nooit via Twitter.

Vrijuit

Het bedrijf werkt alleen via zorgvuldig gecureerde boodschappen op het eigen platform. Zo beheert een heel team het Facebookprofiel van Zuckerberg en is het een van de officiële communicatiekanalen van het bedrijf. Dat Goldman zo vrijuit communiceert op Twitter, is vermoedelijk slecht gevallen binnen het bedrijf.