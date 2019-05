‘Facebook van de buurt' krijgt 123 miljoen voor Europese expansie

Nextdoor ontstond in 2010 als een sociaal netwerk om mensen in lokale gemeenschappen met elkaar in contact te brengen. Dankzij die focus slaagde het erin om een klein plaatsje te verwerven in de schaduw van de reus Facebook. Naar eigen zeggen maken wereldwijd 236.000 lokale gemeenschappen gebruik van het platform om inhoud te delen en elkaar te helpen.