Facebook verliest chef cybersecurity in aanloop naar belangrijke politieke test voor platform

De Republikeinen en de Democraten in de Verenigde Staten schakelen binnenkort in campagnemodus voor de tussentijdse Congresverkiezingen, de eerste grote electorale afspraak in het Trump-tijdperk. De ogen zullen dan niet enkel gericht zijn op Washington, maar ook op Menlo Park, Californië.

Op zijn hoofdkwartier houdt Facebook angstvallig in het oog hoe het platform door malafide buitenlandse krachten wordt misbruikt om kiezers te manipuleren.

Deze week nog meldde Facebook dat het de eerste professionele makers van opruiend nepnieuws van dit verkiezingsseizoen heeft onderschept. De sociaalnetwerkreus schrapte 32 profielen van Facebook en Instagram.

Net onder dat gesternte ziet Facebook zijn veiligheidsbaas afzwaaien. Alex Stamos, de chief security officer, verlaat het bedrijf van Mark Zuckerberg om op de vlakbij gelegen elite-universiteit Stanford les te geven over internetveiligheid. Hij gaat er ook de nieuwe werkgroep Information Warfare leiden, die onder meer studenten rechten en politiek zal leren hoe hackers te werk gaan.

De 39-jarige Amerikaan werkte drie jaar voor Facebook. Hij kwam over van Yahoo, waar hij opstapte toen bleek dat het bedrijf in het geheim een programma had ontwikkeld dat alle binnenkomende e-mails scant voor de Amerikaanse overheid. Tijdens zijn tijd bij Facebook liet hij zich ook erg kritisch uit over het beleid van zijn werkgever, in die mate zelfs dat interne spanningen hem richting de uitgang zouden hebben geduwd.

Open kaart

Stamos vond bijvoorbeeld dat Facebook veel meer open kaart had moeten spelen over hoe Russische door de staat gestuurde hackers hun gangen konden gaan op het sociale medium om Amerikaanse kiezers te beïnvloeden. Dat zou hem niet in dank zijn afgenomen. Ook op Twitter was hij mondiger dan andere Facebook-toplui over de problemen die zijn werkgever het hoofd probeert te bieden.

‘Het is van essentieel belang dat wij als industrie tegemoetkomen aan onze collectieve verantwoordelijkheid en goed nadenken over de impact van wat we bouwen’, zei Stamos in een verklaring over zijn vertrek op zijn Facebook-profiel. ‘Ik kijk ernaar uit om te blijven samenwerken met Facebook.’ In een reactie om Stamos te bedanken spreekt Zuckerberg van ‘een ongelooflijk uitdagende periode’ om de veiligheid van Facebook in goede banen te leiden.