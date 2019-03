Facebook verliest twee topmanagers

Chris Cox, de Chief Product Officer van Facebook, stapt op. Net als Chris Daniels, die WhatsApp leidde bij Facebook. Hun vertrek is een mokerslag voor Facebook-CEO Mark Zuckerberg.

Chris Cox, al 13 jaar aan de slag bij Facebook en als dusdanig een veteraan bij het socialmediabedrijf, vertrekt naar eigen zeggen omdat hij al een tijdje op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Zijn beslissing volgt op de beslissing van Facebook om met de toekomstige producten meer te gaan focussen op encryptie. 'Dit wordt een groot project en we hebben managers nodig die gemotiveerd zijn om dit te doen slagen', liet Cox optekenen.

Cox was de op één na belangrijkste manager bij Facebook, na Zuckerberg zelf. Cox was trouwens één van de eerste ingenieurs bij Facebook, die Zuckerberg wegplukte van de Universiteit van Stanford. De twee zijn volgens de Amerikaanse media hecht bevriend. Cox was verantwoordelijk voor alle nieuwe producten, zoals apps, en sprak ook iedere maandag de nieuwe medewerkers bij Facebook toe.

'Chris was al een paar jaar aan het uitkijken naar een nieuwe uitdaging', schrijft Zuckerberg op een blog. 'Maar omdat in 2016 bleek dat er veel te doen was bij Facebook, met veel nieuwe producten, bleef hij om ons hier door te helpen. Nu zijn we die fase voorbij en hebben de een duidelijk plan voor onze apps.