Facebook voert strijd tegen vals nieuws op

Door samen te werken met de academische wereld, extra te investeren in technologie en externe fact-checkers in te schakelen, steekt Facebook een tandje bij in de strijd tegen de wildgroei aan valse informatie op zijn platform.

Het grootste sociale netwerk ter wereld wil duidelijk maken dat het van de bestrijding van fake news in al zijn variaties een prioriteit maakt. 'Dit is geen project van een jaar of zo, dit is een inspanning die we zullen blijven doen omdat dit probleem ook blijft evolueren', zegt Tessa Lyons, productmanager bij Facebook .

Lyons is bij Facebook verantwoordelijk voor de 'integriteit' van de newsfeed. Deze week was ze in Brussel als onderdeel van een toernee langs meerdere Europese steden om nieuwe inspanningen van haar bedrijf toe te lichten in de pogingen om vals nieuws uit te roeien.

'Er is niet een enkele definitie van fake news', zegt Lyons. Naast de opzettelijke manipulatie voor financieel gewin zijn er ook zaken als spam, haatpraat, clickbait en regelrechte terreur. Daarom is een gespreide aanpak nodig. 'We kunnen niet alles op dezelfde manier behandelen.'

538 miljoen nepaccounts

Om die reden is het ook moeilijk om cijfers op het probleem te kleven en te illustreren hoe groot het precies is, zegt Lyons. 'Sommige dingen kunnen we wel hard maken. In het eerste kwartaal hebben we 538 miljoen nepaccounts en 800 miljoen gevallen van spam verwijderd. In de meeste gevallen nog voor gebruikers het konden zien.'

Om beter gewapend voor de dag te komen, gaat Facebook meer samenwerken met externe fact-checkers. Dat doet het al sinds een jaar, maar het netwerk wordt uitgebreid met journalistieke organisaties uit 14 landen. België is daar voorlopig niet bij. Omdat het niet enkel over tekstuele informatie gaat, focust Facebook voortaan ook op manipulatie van foto en video.

Machine learning

Het gevecht tegen nepnieuws is een mix van menselijke inspanningen en technologie. Via 'machine learning' (een vorm van artificiële intelligentie waarbij algoritmen zichzelf trainen op basis van data) gaat Facebook kopiën opsporen van valse verhalen die eerder al waren gesignaleerd. Dat is een beproefde tactiek van verspreiders van hoaxes.

AI helpt ook bij het straffen van buitenlandse actoren die voor financieel gewin valse nieuwsverhalen verspreiden. Tijdens de Amerikaanse verkiezingen kwamen die onder meer uit Rusland en Macedonië. 'We zetten machine learning in om partijen te identificeren die zich herhaaldelijk schuldig maken aan manipulatie vanuit het buitenland', aldus Lyons.

Ook wil Facebook academici motiveren om onderzoek te doen naar het fenomeen. Zij kunnen bij het bedrijf datasets verkrijgen om de verspreiding ervan in kaart te brengen, en worden ook door Facebook betaald. 'Zo kunnen we onze vooruitgang controleren', aldus Lyons.

Newsfeed

Het nepnieuwsprobleem is voor Facebook een probleem van de newsfeed. Dat is de centrale nieuwsstroom die u ziet als u de app of de website opent. Het is een mix van inhoud afkomstig van vrienden, media en andere pagina's die elke keer opnieuw wordt samengesteld door een algoritme op basis van meerdere parameters.

Dat gaat als volgt: uit de miljarden mogelijkheden om u informatie voor te schotelen selecteert Facebook posts waarvan het via artificiële intelligentie voorspelt dat ze u gaan interesseren. Dat kan onder meer zijn omdat het weet dat er een kans is dat u er op gaat klikken of commentaar geven.

De belangrijkste actie tegen vals nieuws die Facebook onderneemt zit in die rangschikking van informatie, zegt Lyons. 'Verhalen die door fact-checkers zijn ontkracht kunnen we 80 procent minder zichtbaarheid geven. Waarom geen 100 procent? Wel, het is niet tegen de regels van Facebook om onwaarheden te vertellen. Daarom verstoppen we die posts in plaats van ze te verwijderen.'

Documentaire

Aanvankelijk lachte Facebook het nepnieuwsprobleem weg. Zoals bekend wilde CEO Mark Zuckerberg in eerste instantie niet geloven dat valse informatie die opzettelijk was gemaakt om mensen te manipuleren en er geld aan te verdienen een rol had gespeeld bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Maar intussen is de toon bij Facebook helemaal anders. Het bedrijf erkent het probleem en houdt onder meer grootschalige reclamecampagnes om het brede publiek bij te leren hoe ze vals nieuws kunnen spotten.