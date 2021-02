'Facebook werkt aan alternatief voor Clubhouse'

Facebook werkt aan een eigen versie van de socialemedia-app Clubhouse, meldt The New York Times op basis van twee bronnen die op de hoogte zijn van het dossier.

Zuckerberg heeft belangstelling in audiocommunicatie, vernam The New York Times. Medewerkers moeten een gelijkaardig product als Clubhouse maken, maar het project is nog piepjong. Ook Clubhouse is nog geen rijp product. Het bestaat voorlopig alleen op iOS en laat gebruikers uitsluitend toe op basis van invitaties. Het wordt gewaardeerd op 1 miljard dollar en telt naar verluidt 2 miljoen gebruikers op weekbasis.