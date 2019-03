Facebook zet AI in tegen wraakporno

Facebook zegt dat het in staat is om zogenaamde wraakporno – seksuele beelden die zonder toestemming gedeeld worden – kan herkennen nog voor ze op het platform gepost worden.

Van alle kwalen die Facebook teisteren, is wraakporno één van de meest schadelijke voor wie er het slachtoffer van is. De term ‘revenge porn’ verwijst naar het delen van intieme beelden van een persoon zonder zijn of haar toestemming, vaak met een motief om wraak te nemen (bijvoorbeeld na een stukgelopen relatie).