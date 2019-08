Facebook zet eerste stap in integratie chatapps

Facebook is begonnen met een van de grootste wijzigingen die het bedrijf de komende jaren aan zijn portfolio apps wil doorvoeren. Het technologiebedrijf heeft naast de Facebook-app (intern de 'blue app' genoemd) ook de foto- en videodeelapp Instagram en de chatapps WhatsApp en Messenger in zijn bezit.

Chatfunctie

Dat moet mogelijk maken dat een Instagram-gebruiker kan chatten met iemand op Messenger, wat nu nog niet kan. De grootste wijzigingen zitten voorlopig in de onderliggende technologie. Aan de lay-out van beide chatfuncties zal niet veel veranderen.

Autonoom

Om Instagram en Messenger op elkaar af te stemmen, moet een deel van het personeel van Instagram voortaan verantwoording afleggen aan het team van Facebook Messenger. Dat ligt intern gevoelig. Facebook nam Instagram in 2012 voor een prikje over, maar liet het lang autonoom opereren.

Branding

Dit weekend raakte bekend dat de branding van Instagram in de app verandert van 'Instagram' naar 'Instagram by Facebook'. De werknemers krijgen ook @fb.com-mailadressen in plaats van de huidige @instagram.com.