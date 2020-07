Frans-Belgisch reclameplatform komt knabbelen aan Google

Invibes, een Belgisch-Frans bedrijf dat reclame plaatst in onlinenieuws, praat met enkele uitgevers in de Benelux over samenwerking.

Google, Facebook en andere digitale reuzen mogen dan heer en meester zijn op de onlinereclamemarkt, dat betekent niet dat er geen alternatieven zijn. Een ervan, het Frans-Belgische bedrijf Invibes, maakt zich klaar om ook in ons land een stuk van de reclamekoek naar zich te trekken.

Het bedrijf opent een kantoor in Antwerpen en wil ook vestigingen in Brussel en Amsterdam. De Vlaming Tim Vergouts, die overkomt van Mood Media, wordt commercieel directeur voor de Benelux.

De roots van Invibes, dat een beursnotering heeft in Parijs, liggen niet in Silicon Valley of Londen, maar in Wetteren. De wegen van de twee oprichters, de Fransman Nicolas Pollet (CEO) en de Belg Kris Vlaemynck (financieel directeur), kruisten elkaar zo’n tien jaar geleden toen ze aan de slag waren bij de fotogroep Spector, het huidige Smartphoto. Allebei hadden ze rond het jaar 2000 hun eigen internetbedrijfje opgericht en droomden ze ervan opnieuw iets te beginnen.

Het duo kwam op het idee de efficiëntie en de schaal van het Google-platform te combineren met de vraag naar meer kwalitatieve en relevante onlineadvertenties. Invibes ging zich specialiseren in een specifiek format: reclameboodschappen die midden in journalistieke artikels worden geplaatst, vergelijkbaar met de manier waarop Facebook advertenties in zijn nieuwsfeed integreert.

Stevige groei ondanks coronacrisis Invibes is in omvang uiteraard niet te vergelijken met Google of Facebook, maar kent als nichespeler wel een stevige groei. Vorig jaar klokte het bedrijf af op 9,7 miljoen euro omzet, tegen 6,1 miljoen in 2018. Netto was er 591.000 euro winst. 'Het is een bewuste keuze om zo sterk mogelijk te groeien en er tegelijk voor te zorgen dat we niet in het rood gaan', zegt Pollet. Ook in het eerste kwartaal boekte het bedrijf, ondanks de beginnende coronacrisis, nog 41 procent groei. Invibes Advertising trok in juli 2016 naar Euronext Parijs tegen 5 euro per aandeel en bleef sindsdien in een band tussen 4 en 7 euro hangen. Recent bereikte het een recordkoers van 7,5 euro.

‘Intussen is dat al vrij gewoon, maar in het begin moesten we uitgevers ervan overtuigen’, zegt Pollet. ‘We legden hen uit dat in-feedadvertenties vergelijkbaar zijn met de ervaring in print. Ze zijn heel goed zichtbaar, maar de lezer kan ze perfect overslaan. Net zoals wanneer je een papieren krant of tijdschrift leest.’

Invibes ontwikkelde een eigen platform dat een vijftigtal advertentievormen aanbiedt, en een algoritme dat tientallen criteria gebruikt om te beslissen of en aan wie een advertentie getoond wordt. ‘Daar zit een zekere semantische analyse bij van het artikel rond de advertentie, en eventueel persoonlijke data van de gebruiker als die zijn toestemming heeft gegeven.’

Invibes is ook volop bezig met de integratie van AI-componenten in zijn algoritme. Daarvoor nam het vorig jaar een belang van 50 procent in de Gentse AI-ontwikkelaar ML2Grow, het bedrijfje waar voormalig N-VA-parlementslid Peter Dedecker aan de slag is.

‘Adverteerders betalen meer dan als ze gebruikmaken van programmatic advertising (grote platformen die advertenties automatisch doorplaatsen naar honderden websites, red.)’, geeft Pollet toe. ‘Daar staat tegenover dat de advertentie alleen in kwaliteitsmedia verschijnt, en niet op een website die nepnieuws verspreidt. Bovendien worden onze advertenties door veel meer mensen effectief gezien.’

Invibes is al actief op de grootste Europese markten zoals Frankrijk en Duitsland, waar het onder meer de grote uitgevers Bertelsmann en Axel Springer als klant heeft. Nu komt de Benelux aan de beurt. De timing zit goed. De reclamemarkt trekt volop aan na een crash tijdens de coronalockdown.