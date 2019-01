Franse telecomgroep Altice wil ‘Spotify van de televisie' kopen

Molotov is een Franse online dienst die het klassieke televisiemodel helemaal op zijn kop zet. Via het platform, dat onder meer beschikbaar is via apps voor Apple- en Google-toestellen, kan je gratis 36 zenders bekijken, zowel live als uitgesteld. Betalende gebruikers kunnen kiezen uit verschillende opties zoals extra zenders, opnamecapaciteit in de cloud of de mogelijkheid om de dienst ook buiten Frankrijk te gebruiken.