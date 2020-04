Franse waakhond schaart zich achter uitgevers tegen Google

De Franse concurrentiewaakhond verplicht Google ‘te goeder trouw’ met mediabedrijven te onderhandelen over een correcte vergoeding voor het weergeven van hun werk.

De concurrentie-autoriteit nam donderdag een tussentijdse beslissing in een aanslepend conflict tussen Google en de belangrijkste uitgevers van nieuwsmedia. Google werd vorig jaar door Europa verplicht de uitgevers een faire vergoeding te betalen voor het overnemen van (delen van) hun werk met diensten als Google News. De uitgevers storen zich eraan dat Google veel internettrafiek en reclamegeld opstrijkt door hun beschermde werk zomaar over te nemen.

De onderhandelingen over hoe groot de vergoeding moet zijn, worden hard gespeeld. Google probeert de boot zo lang mogelijk af te houden, maar beroept zich intussen op allerlei uitzonderingen om toch persinhoud te blijven weergeven. Uitgevers klagen ook dat de Amerikaanse internetreus hen uit elkaar probeert te spelen en ermee dreigt sommige media te bannen uit Google News. Media hangen voor een stuk af van Google News om lezers naar hun website te trekken.

De Mededingingsautoriteit verplicht Google nu binnen drie maanden echte onderhandelingen aan te knopen met uitgevers die dat wensen. Intussen moet Google alle inhoud blijven weergeven en maandelijks verslag uitbrengen over de voortgang van de onderhandelingen.

Het gaat om een tussentijdse maatregel in afwachting van een oordeel ten gronde, over de vraag of Google het mededingingsrecht heeft geschonden. Google kan ook tegen die maatregelen nog beroep aantekenen.