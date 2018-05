Frederik De Swaef ruilt Flair voor News City

De Swaef krijgt er de verantwoordelijkheid over een eigen redactie met regiojournalisten, die alle merken van News City van regionieuws moeten voorzien. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de populaire krant Het Laatste Nieuws, maar het is ook de bedoeling om stukken aan te leveren aan andere News City-merken als VTM Nieuws of De Morgen.