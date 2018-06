Gatz investeert in mediastad Brussel

Zelfs na de verhuizing van De Persgroep en VTM Nieuws naar Antwerpen blijft het Brussels Gewest de belangrijkste mediacluster in ons land. Minister Sven Gatz wil die verder versterken.

39 procent van de media-activiteiten in ons land situeren zich in het Brussels Gewest. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Antwerpen volgt met 16 procent op de tweede plaats, Vlaams-Brabant sluit met 9 procent het podium.

Als De Persgroep (De Morgen en Het Laatste Nieuws) en VTM Nieuws eind volgend jaar naar Antwerpen verhuizen, wijzigt dat. Het vertrek is vooral een kaakslag voor Vlaams-Brabant, dat terugvalt naar de achtste plaats van alle provincies, met 4 procent van de media-activiteiten.

Groeipool

Antwerpen nadert het Brussels Gewest, met 22 procent van alle media-activiteiten. Maar Brussel blijft vlot koploper met 38 procent, onderstreept Vlaams minister van Media en Brussel Sven Gatz (Open VLD). De sector kent in de hoofdstad bovendien een jaarlijkse groei van 2,5 procent.

‘De media-industrie is een groeipool in de hoofdstad’, stipt Gatz aan. Samen met de VUB houdt hij vandaag Mediahub Brussel boven de doopvont, om de media-activiteiten in de hoofdstad nog verder te versterken.

39% Brussel is de belangrijkste mediacluster van ons land, met 39 procent van de activiteiten.

In de Mediahub willen Gatz en de VUB bedrijven, academici en de overheid samen brengen. De derde partner in het project is Google. De universiteit trekt 900.000 euro uit voor onder meer een nieuwe opleiding, Gatz legt 500.000 euro bij. ‘Het zwaartepunt in Brussel is er, we willen dat nu verder consolideren’, besluit Gatz.

Onderzoek

Een van de speerpunten van de nieuwe mediahub is het postgraduaat voor media-economie, een nieuwe opleiding voor media-professionals aan de VUB. Die moet hen introduceren in nieuwe topics uit het domein. De VUB werkt ervoor samen met de Vlaamse mediabedrijven, maar overhaalde ook sprekers van onder meer Google en Netflix.

Een andere pijler die de VUB wil versterken, is haar onderzoek. De onderzoeksgroep Studies in Media, Innovation and Technology (SMIT) krijgt extra middelen. ‘We focussen op de media-economie, niet op de effectieve content’, legt VUB-rector Caroline Pauwels uit. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar de trouwheid van abonnees. ‘Het helpt om een preciezer beeld te krijgen van welke soort abonnee wanneer opzegt, om daar persoonlijker op in te spelen’, zegt Pauwels.

Gatz ziet daar een rol weggelegd voor de VRT. ‘De openbare omroep heeft heel wat ervaring met onderzoek in Europees verband.’