Gegevensbeschermingsautoriteit gaat socialemedia-app Clubhouse onder de loep nemen

De spraakmakende socialemedia-app Clubhouse overtreedt mogelijk de Europese regels voor de gegevensbescherming. Bij de Belgische autoriteiten wordt gezegd dat ze de zaak gaan analyseren, hun Duitse collega's in Hamburg hebben Clubhouse een reeks vragen overgemaakt.

Clubhouse verwijst in zijn verklaringen over privacy niet naar de Europese regels inzake databescherming. Gebruikers die hun contacten voor het platform willen uitnodigen, moeten de contactenlijst op hun smartphone vrijgeven, wat in tegenspraak lijkt met de Europese regels.

De app laat op dit moment alleen gebruikers toe op uitnodiging en is ook alleen beschikbaar op iOS. Het is een sociaal netwerk met 'rooms' voor gesprekken die uitsluitend in audio gebeuren. Na optredens van de ondernemers Elon Musk en Mark Zuckerberg zit de app helemaal in een hypefase.

Wij traden al eerder op tegen sociale netwerken over het delen van contactgegevens. David Stevens Voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit

'Clubhouse heeft voor zover ik zie geen vestiging in Europa. Dat betekent dat de afzonderlijke lidstaten bevoegd zijn voor het toepassen van de Europese regels', zegt David Stevens, de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 'Wij traden al eerder op tegen sociale netwerken over het delen van contactgegevens. Ik ga dit geval voorleggen aan mijn collega van de Geschillenkamer.'

De Geschillenkamer is het administratief geschillenorgaan van de GBA. Ze heeft de bevoegdheid 'diverse corrigerende maatregelen alsook administratieve boetes op te leggen'.

Duitsland

De gegevensbeschermingsautoriteit van Hamburg verwijst in een persmededeling naar het delen van de contactgegevens via de app maar ook naar het feit dat Clubhouse de conversaties in de 'rooms' van de app opneemt. Het doet dat naar eigen zeggen om eventuele klachten van gebruikers te kunnen analyseren.

De Hamburgse autoriteit merkt op dat aanbieders van diensten aan Europese gebruikers moeten voorzien in een transparante communicatie, het recht op toegang tot de data, tot het wissen ervan en het recht verzet aan te tekenen. Ook moeten ze technische en organisatorische maatregelen nemen om de data te beschermen. 'Er zijn nu enige twijfels over dit alles met de Clubhouse-app', luidt het.