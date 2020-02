Gentse digitale assistent Clever trekt wereld in

Clever, een Gentse start-up die software maakt voor chatbots, wordt verkocht aan Zoovu. Die Oostenrijkse groep levert zoekoplossingen in ruim 80 landen, onder meer aan grote namen als Amazon en Microsoft.

Clever werd in 2016 opgericht door Maarten Verschuere en de oprichters van het marktonderzoeksbureau Profacts, die er in 2018 weer uitstapten. Het bedrijfje ontwikkelt software die in staat is om in gesprek te gaan met een shoppende klant, om hem naar de gewenste producten of diensten te leiden. De technologie kan worden gebruikt in chatbots, zoals op de website van het bouwbedrijf Bostoen, of gewoon geïntegreerd worden in een zoekbalk op een website.

'Omdat we in België vrij snel aan de limiet van ons potentieel zaten, zijn we op zoek gegaan naar financiers en een buitenlands netwerk. Het Duitse investeringsfonds Target Global bracht ons in contact met Zoovu, dat met dezelfde soort technologie bezig is', zegt Verschuere.

Zoovu is al twaalf jaar actief in het ontwikkelen van zoektechnologie voor online retailers en websites van merken. Met zijn 200 werknemers is het vele malen groter dan Clever, dat een team van tien mensen heeft. Maar de Gentse technologie past wel in de plannen van het bedrijf, dat een jaar geleden nog 18 miljoen dollar ophaalde in een tweede grote kapitaalronde (series B), om meer door artificiële intelligentie (AI) gedreven oplossingen aan te bieden.

Amerika

Het kantoor in Gent wordt behouden onder leiding van Verschuere. 'Zoovu werd opgericht in Wenen, maar doet zijn softwareontwikkeling in de Poolse stad Wroclaw en de verkoop vanuit Londen. Het is ook aan het uitbreiden in Amerika. Voor Zoovu is het dus perfect normaal ook in ons land een poot te hebben', zegt Verschuere.