Gert Verhulst stopt als 'Gertje van Samson'

'Samson en Gert' is niet meer. Gert Verhulst, de tv-persoonlijkheid en sterke man achter Studio 100, zal niet langer optreden met de pratende hond.

Dat maakte Studio 100 dinsdagochtend bekend op een persconferentie in Schelle, in de hoofdzetel van het bedrijf.

Gert Verhulst (51) was voor het eerst samen met Samson te zien in december 1989. Verhulst was toen omroeper bij de toenmalige BRT. Om kinderprogramma's op een ludieke manier aan te kondigen, zat er een pratende hond aan zijn zijde. Daar vloeide de tv-serie 'Samson en Gert' uit.