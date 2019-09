‘Google deelt stiekem persoonlijke data met adverteerders'

De internetgigant Google wordt ervan beschuldigd dat hij stiekem persoonlijke data van miljoenen surfers doorgeeft zonder hun toestemming, via een ingenieus systeem van geheime webpagina’s.

De Ier Johnny Ryan, die werkt voor de weinig bekende internetbrowser Brave, is al langer een luis in de pels van het machtige Amerikaanse concern. Hij beschuldigde Google al maanden geleden van het massaal lekken van persoonlijke gegevens van surfers aan duizenden bedrijven, zonder de wettelijk vereiste toestemming van de betrokken surfers. Adverteerders zouden die informatie gebruiken om profielen van internetgebruikers op te stellen en hen advertenties op maat voor te schotelen.

De Ierse toezichthouder, die bevoegd is om Google namens de hele EU te controleren, is bezig met een onderzoek naar de aantijgingen. Ryan laat nu opnieuw van zich horen met de resultaten van een eigen onderzoek dat hij naar de regulator heeft doorgestuurd, en dat woensdag gepubliceerd werd in de zakenkrant Financial Times. Volgens hem levert het de bewijzen dat Google zijn eigen regels en de Europese privacywetgeving overtreedt.

Onzichtbaar

Het ‘geheime’ systeem maakt volgens Ryan gebruik van onzichtbare webpagina’s waarlangs Google en andere gespecialiseerde advertentiebedrijven informatie delen over het surfgedrag en het profiel van internetgebruikers. Elke gebruiker krijgt daarin een unieke code, een zogenaamde identifier, mee. Gewone gebruikers krijgen die pagina's of de inhoud ervan niet te zien.

Door die informatie te combineren met de informatie die ze zelf al hebben, kunnen de advertentiebedrijven gedetailleerde profielen opstellen waarmee ze in realtime een bepaalde persoon kunnen koppelen aan de meest ‘gepaste’ advertentie. Die praktijk, bekend als Real Time Bidding of RTB, is een snelgroeiend onderdeel van de reclamemarkt waar miljarden dollars in omgaan.

De bevindingen van Ryan werden op zijn vraag gereproduceerd door een consultant, die een maand lang testen uitvoerde met enkele honderden proefpersonen. Die test zou identieke resultaten hebben opgeleverd.