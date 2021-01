Google dreigt ermee zoekmachine in Australië af te sluiten

Google is ontstemd over een voorstel voor een nieuwe gedragscode die het bedrijf zou verplichten te betalen voor links naar nieuwsartikelen.

De Google-topvrouw in Australië, Mel Silva, zei in de Australische senaat dat de wetgeving onwerkbaar is en dat het bedrijf onmogelijk het financiële risico kan berekenen. Dat meldt het Australische persbureau AAP.