Google gaat tracken van internetgebruikers moeilijker maken

De internetreus Google stopt vanaf 2022 met de ondersteuning van 'third party cookies' in zijn browser Google Chrome. Dat maakt het moeilijker voor bedrijven het surfgedrag van mensen te volgen.

Google maakte de wijzigingen bekend via zijn Chromium blog . Cookies zijn kleine bestandjes die op de schijf van uw computer worden gedropt als u websites bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden voor een betere dienstverlening - zodat de website u bijvoorbeeld herkent bij een volgend bezoek - maar ook om uw kijk- en klikgedrag in kaart te brengen.

De cookies die Google wil bannen zijn zogenaamde cookies van 'third parties'. Die worden niet achtergelaten door de beheerder van de site die u bezoekt, maar door andere partijen. Dat soort cookies wordt vaak gebruikt om het globale surfgedrag in kaart te brengen. Adverteerders gebruiken die informatie om bezoekers gerichte advertenties te tonen.

Veel gebruikers ervaren dat als een inbreuk op hun privacy. Daarom worden die cookies door meerdere browsers niet meer ondersteund. Apple laat ze niet meer toe in zijn Safari-browser, en ook Mozilla, de beheerder van Firefox, heeft ze uitgeband.

Financiële belangen

Voor Google ligt de beslissing moeilijker omdat Chrome de populairste browser is en dus grotere financiële belangen in het spel zijn. De internetreus wilde de cookies niet verbieden omdat dat een te groot inkomstenverlies zou meebrengen voor veel websitebeheerders - vaak bedrijven die grote advertentieklanten zijn van Google.

Ook nu blijft Google voorzichtig in zijn aanpak. De wijzigingen gaan pas over twee jaar in, en het wil die tijd nemen om naar alternatieve methodes te zoeken. Die moeten een beter evenwicht bieden tussen gepersonaliseerde reclame en privacy. Google roept bedrijven en gebruikers op om voorstellen te doen.