‘HLN.be wordt ons digitaal hart'

Acht op de tien Vlamingen digitaal bereiken. Dat is het doel van Kris Vervaet, de nieuwe CEO van MedialaanDe Persgroep (VTM, HLN, De Morgen). HLN.be krijgt een centrale rol en moet meer dan een nieuwssite worden.

De hal van het VTM-huis aan de Medialaan in Vilvoorde is een werf: er komt een nieuwe studio voor de radiozender QMusic. Aan de balie liggen exemplaren van Het Laatste Nieuws en De Morgen. Het huwelijk tusen de Belgische kranten en magazines van De Persgroep en VTM-moeder Medialaan is nog in opbouw. Maar het bedrijf toont al dat het als een eenheid opereert.

Het is anders geweest. De integratie mondde in september nog uit in een muiterij op de redactie van VTM Nieuws. Kris Vervaet (47) was toen net in het bedrijf als baas van de ontwikkeling van digitale producten. Een maand later, in oktober, werd hij al tot CEO gebombardeerd. Hij volgt Peter Bossaert op, die eerder dat jaar met slaande deuren vertrok.

Het was een opmerkelijke keuze. Vervaet had geen media-ervaring, woelige redacties waren hem vreemd. Hij is een ‘manager’ pur sang, eerst bij Proximus, daarna bij de energieleverancier EDF-Luminus. Het interview komt er na een studieronde en is grondig voorbereid. Op tafel ligt een blad met als titel ‘Mogelijke quotes’. De opdracht is duidelijk: met een heldere boodschap rust in de tent brengen.

We zijn in Vilvoorde, de thuis van VTM. Een derde van de Vlamingen kijkt niet live tijdens primetime en kan reclame doorspoelen. Is dat houdbaar?

Kris Vervaet: ‘We kennen het fenomeen van uitgesteld kijken. Dat versnelt en hakt in op de reclame-inkomsten. Maar we gaan de kijker niet verhinderen uitgesteld te kijken. De klant moet graag bij ons zijn. Ons antwoord op uitgesteld kijken is Stievie, ons eigen online platform waar mensen programma’s kunnen opvragen. Dat kan gratis via advertenties of tegen betaling. Het is belangrijk dat die keuze blijft: ofwel een betalend abonnement en minder reclame, ofwel gratis en meer reclame. We zijn nu ook technisch klaar om gepersonaliseerde reclame aan te bieden aan mensen die live kijken via Proximus, Telenet of Orange Belgium. Adverteerders zullen doelgroepen kunnen bereiken, zoals mannen tussen 30 en 40 jaar. Dat systeem bestond al op Stievie en op vtm.be, maar we rollen het nog voor de zomer breed uit.’

Is Stievie geen flop? U geeft er nooit cijfers over. Dat zegt vaak genoeg.

Vervaet: ‘Onze kijkers bekijken via Stievie en andere apps zoals de VTM-app meer dan 5 miljoen volledige afleveringen per maand. Binnenkort herlanceren we de gratis versie van Stievie als ‘VTM GO’. Dat wordt een sterke app, met toegang tot alle programma’s van Medialaan en extraatjes, met gepersonaliseerde reclame en een zorgeloze gebruikerservaring.’

VTM GO voor wie kijkt met advertenties, Stievie Premium voor wie betaalt, dan nog een reeks apps van de zenders... Bewijst Netflix niet dat eenvoud troef is?

We doen digitaal hetzelfde als Netflix. En we kennen de Vlaming beter dan Netflix.

Vervaet: ‘We moeten zo eenvoudig mogelijk naar de klant, dat klopt. Maar we hebben sterke merken en mogen de kijker niet bruuskeren. We maken echt wel stevige vooruitgang op digitaal vlak. We doen wat Netflix doet. Onze troef is dat we als eengemaakt bedrijf nu al acht op de tien Vlamingen bereiken. We kennen de Vlaming beter dan Netflix of Spotify hem kent.’

Is een Vlaamse Netflix, het bundelen van de fictie van alle zenders, nog aan de orde?

Vervaet: ‘Dat is niet evident, maar het is de cultuur van dit huis niet-evidente zaken te doen. Ja, we pleiten er nog altijd voor om de handen in elkaar te slaan en fictie te bundelen op één Vlaams, betalend digitaal platform. Maar als het moet, zullen we niet aarzelen onze eigen betalende platformen verder te ontwikkelen of op te richten.’

U zit wel in een lastige positie. De belastingbetaler betaalt de VRT. VIER heeft met Telenet binnenkort een distributeur als enige aandeelhouder. Hoe kijkt u naar die overname?

Vervaet: ‘We verzetten ons niet. Zolang het op een eerlijke en correcte manier gebeurt. Aanbieders van digitale tv verzamelen enorm veel data over kijkgedrag: wie kijkt wanneer en op welk toestel naar welk programma? We willen dezelfde toegang behouden tot die data als VIER en VIJF.’

Een dag voor het interview moesten we nog polsen wat de plaats van afspraak zou zijn. Medialaan-De Persgroep zwerft op dit moment tussen drie locaties. In Vilvoorde zitten de tv en de radio (VTM, Q2, Qmusic, Vitaya, Joe, Kadet en Kzoom), in Kobbegem de kranten en de magazines (waaronder HLN, De Morgen en Dag Allemaal) en in Antwerpen bouwt de mediagroep een nieuw hoofdkantoor. Daar vestigt zich in het najaar ‘News City’, de bundeling van de nieuwsredacties. Het is verreweg het gevoeligste punt in de integratie.

Wat zijn de verhoudingen in News City? Hoe gaan HLN en VTM Nieuws zich verhouden?

Vervaet: ‘HLN.be wordt ons kloppend digitaal hart. We bereiken met onze merken nu al acht op de tien Vlamingen. Maar slechts drie op de tien via de zuiver digitale weg. Dat moet ook naar acht op de tien. HLN.be krijgt dagelijks 2 miljoen bezoekers. Korte video’s drijven de trafiek op. Het aantal bekeken video’s groeit met een driecijferig percentage. We zullen vanuit andere merken video’s laten doorstromen naar HLN.be. Denk aan een fragment uit het VTM-programma ‘Blind getrouwd’ of items uit ‘VTM nieuws’. HLN.be moet meer zijn dan een nieuwssite. We kunnen er dan allerlei diensten rond bouwen.’

Profiel Medialaan-De Persgroep > Omzet: 625 miljoen euro. > Aantal werknemers: 1.800. > Merken: 35 merken, waaronder VTM, HLN, De Morgen en Dag Allemaal. > Locaties: Vilvoorde (entertainment), Kobbegem (kranten en magazines), Antwerpen (hoofdkantoor in opbouw).

Komt ‘VTM nieuws’ dan onder HLN te staan? Er circuleerde al een scenario dat ‘VTM nieuws’ digitaal zou verdwijnen.

Vervaet: ‘We bereiken zoveel Vlamingen omdat we 35 sterke merken hebben, met elk een eigen doelpubliek en identiteit. Eenheidsworst is niet het doel. De merken zullen elk sterker worden door samen te werken. ‘VTM nieuws’ zal in het digitale nieuwshart van het bedrijf zitten. En er is ook een omgekeerde beweging. Bij de verkiezingen leverden regiojournalisten van HLN resultaten aan ‘VTM nieuws’. En bij de reddingsactie van de Spaanse jongen Julen gaf een HLN-journaliste commentaar in het VTM-nieuws.’

Zijn vluchtige videootjes te gelde te maken? En compenseert dat de daling van de papieren oplage?

Vervaet: ‘Eerst en vooral: de papieren oplage van Het Laatste Nieuws daalt maar met een paar procenten. We bewijzen bovendien dat we met het digitale luik kunnen groeien. Bij De Morgen heeft de helft van de abonnees al een digitale component. Maar we gaan inderdaad moeten nadenken hoe we mensen laten betalen voor bijvoorbeeld digitale video’s. We gaan ook moeten inzetten op het bundelen van producten. Is dat het samenbrengen van VTM-content met exclusieve, aansluitende interviews op HLN? Dat is te vroeg om te zeggen.’

Door die uitwisseling kunt u het met minder volk doen. Wie vertrekt, wordt niet vervangen, valt te horen. Komt er een sanering nog voor de verhuizing naar News City in Antwerpen?

Vervaet: ‘We gaan niet drastisch ingrijpen. We letten natuurlijk op de kosten. Bepaalde profielen zijn niet meer nodig, andere wel. Als de enige economiejournalist op een redactie vertrekt, vervangen we die. De technologie helpt ons natuurlijk. Plaatsing van reclames vergt nu veel manuele handelingen. Die kunnen we automatiseren. De Morgen lanceerde een nieuw weekendformaat, met een lay-out met standaardpagina’s. En als een schrijvende journalist op de Emmy’s aanwezig is, filmt hij de reactie van Tim Van Aelst (Emmy-winnaar met ‘Hoe zal ik het zeggen?’, red.) met zijn smartphone. We moeten dan geen dure cameraploeg sturen.’

U komt uit de telecom- en energiewereld, een wereld van infrastructuur en data. Hier draait het om mensen. Is het wennen?