Hackers maken bankgegevens buit bij De Persgroep

Bij de Nederlandse tak van De Persgroep is een database met gegevens van 350.000 klanten in verkeerde handen gevallen. Die data zijn gevoeliger dan eerst gedacht.

De Persgroep Nederland, de uitgever van kranten zoals de Volkskrant, Het Parool en Trouw , meldde vorige week al dat het slachtoffer was van een hacking .

Een database met informatie van 350.000 klanten is in verkeerde handen gekomen. Het bedrijf stelde toen dat het ging om e-mailadressen, bijvoorbeeld wanneer mensen antwoorden op een wedstrijd of een klacht indienen.