Helft Belgen heeft vertrouwen in media

Het vertrouwen in de media blijft stabiel, ondanks de vele verhalen over nepnieuws. Er zijn wel grote verschillen naargelang regio, leeftijd en opleiding.

Fake news of nepnieuws was ook dit jaar een centraal thema in het Digital News Report, het jaarlijkse onderzoek door het Reuters Institute for the Study of Journalism van de universiteit van Oxford. In ons land werden 2.075 respondenten ondervraagd door het mediaonderzoekscentrum imec-SMIT-VUB.

Een op de drie Vlamingen maakt zich zorgen over het waarheidsgehalte van nieuwsberichten. ‘Een grote groep ligt er dus niet wakker van’, zegt VUB-onderzoeker Ike Picone. ‘Het weerlegt de perceptie van algemene vijandigheid tegenover de media. Dat gevoel vloeit voort uit de hyperactieve trollenlegers die berichten of uitzendingen de grond inboren op sociale media. Er is nog een grote groep die vertrouwen heeft in het nieuws.’

In ons land is dat de helft van de bevolking. Dat was ook zo de voorbije vier jaar. Ons land staat daarmee op de zevende plek van de 38 onderzochte landen. Globaal staat het vertrouwen op 42 procent.

Vlaanderen

Als we alleen naar Vlaanderen kijken, dan stijgt dat percentage tot 56 procent. ‘Fake news slaat hier minder aan omdat het een kleine markt is. De Russen, Amerikanen en consorten hebben in Vlaanderen geopolitiek weinig te winnen’, zegt Picone. Vlaanderen scoort zo een mooie vierde plaats na Finland (59%), Portugal (58%) en Denemarken (57%) en voor Nederland (53%).

In Wallonië vertrouwt slechts een minderheid van vier op de tien de media. De kloof met Vlaanderen is nog niet onderzocht, al liggen enkele indicaties voor de hand. ‘Er was een crisis bij de krantenuitgever L’Avenir na het schandaal bij diens eigenaar, de Luikse intercommunale Nethys (Publifin)’, zegt Picone. ‘En Wallonië heeft, in tegenstelling tot de Vlaamse mediamarkt, meer last van de concurrentie van over de grens. TF1 en Le Monde zijn sterke merken die kunnen wegen op hoe naar lokale media wordt gekeken.’

Over sociale media zitten Vlamingen en Walen wel min of meer op dezelfde golflengte. Minder dan een op de vijf vertrouwt kanalen als Facebook en Twitter. En dat terwijl sociale media voor een op de vijf jongeren (minder dan 35 jaar) wel de belangrijkste nieuwsbron vormen. Bij de 35+ is dat maar 5 procent.

Jongeren

Ook leeftijd verdeelt dus lezers, kijkers en luisteraars. Zes op de tien Vlamingen ouder dan 35 vertrouwen het nieuws, terwijl dat bij jongeren maar 38 procent is. Die laatsten handelen daar ook naar. Ze stoppen met het raadplegen van onnauwkeurige nieuwsbronnen, checken verschillende bronnen of ze bespreken het nieuws met anderen.