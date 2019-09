Hoflack brengt De Meulemeester in stelling tegen Villa Politica

Op 11 juli bracht Jan De Meulemeester voor VTM NIEUWS nog verslag uit van een tumultueuze 11 juli-viering in het Brusselse stadhuis en van het ontslag van Kris Van Dijck als parlementsvoorzitter. Een dag later, op 12 juli, was De Meulemeester zelf onderwerp van verrassend nieuws. De Wetstraatjournalist vertrok na zes jaar bij VTM NIEUWS. Voordien werkte De Meulemeester ook voor de VRT (2005-2013).

Hoflack

De Meulemeester wordt binnengehaald door Kris Hoflack, directeur communicatie van het Vlaams Parlement en voormalig hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst. Hoflack is opgetogen over de komst van De Meulemeester. 'Zijn politieke kennis, zijn aanpak en zijn frisse stijl zijn een absolute meerwaarde voor vlaamsparlement.tv', aldus de communicatiedirecteur.

De Antwerpenaar stond ook bij VTM NIEUWS te boek als vertrouweling van Hoflack. De twee kennen elkaar vanop de nieuwsdienst bij VRT. Het was Hoflack die De Meulemeester in 2013 binnenhaalde bij VTM Nieuws. Nu vloeien de professionele paden van Hoflack en De Meulemeester dus voor een derde keer samen.

Van Isacker

Hoflack verliet de nieuwsdienst van VTM in september vorig jaar. Hij werd in een korte tussenperiode opgevolgd door An Goovaerts en Nicholas Lataire, die de leiding op 6 juni overdroegen aan vtm-veteraan Klaus Van Isacker. Sinds het aantreden van Van Isacker wordt de nieuwsdienst grondig herschikt. Na De Meulemeester en journalist Gunter Huyghe in juli, werd vorige week 'in onderling overleg' afscheid genomen van nieuwsanker Elke Pattyn.