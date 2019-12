Hoogoplopend conflict aan top VRT

De directeur media en productie bij de VRT, Peter Claes, staat tijdelijk op non-actief nadat CEO Lembrechts zijn ontslag had gevraagd aan de raad van bestuur. Maar die weigerde. Dat berichtte De Morgen vrijdagavond en is bevestigd.

De woordvoerder van de openbare omroep bevestigt dat er 'een vraag tot ontslag van Peter Claes' is geweest. 'De raad van bestuur is daar niet op ingegaan en heeft unaniem het vertrouwen in Peter Claes herbevestigd. Er wordt van de kerstdagen gebruikgemaakt om alles rustig te bekijken. De VRT geeft geen verdere commentaar', aldus woordvoerder Bob Vermeir.

Positie Lembrechts

De raad van bestuur hoopt dat er verzoening mogelijk is, maar dat is volgens verschillende bronnen die De Tijd contacteerde niet evident meer.

De vraag is ook in hoeverre deze machtsstrijd de positie van ceo Paul Lembrechts aantast. Hij moet met de Vlaamse regering een nieuwe beheersovereenkomst onderhandelen. En daarvoor ook de - politiek gekleurde - raad van bestuur mee hebben. Maar die gaat in deze zaak tegen de wens van Lembrechts in. De 62-jarige Lembrechts werd recent genoemd als kandidaat-topman van Belfius, maar zei uitdrukkelijk dat hij bij de VRT zou blijven.