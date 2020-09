Iedereen zijn streamingdienst

Het wordt behoorlijk dringen op de Vlaamse streamingmarkt. Vanaf maandag maakt Streamz, de 'Vlaamse Netflix', zijn opwachting en een dag later al wordt Disney+ gelanceerd. Welke streamingdiensten zijn er allemaal? En wat valt er te bekijken?

Netflix (7,99 tot 15,99 euro per maand naargelang het aantal schermen)

De te kloppen moloch in streaming is Netflix. Met een aanbod is zo groot dat voor elke smaak vele avonden te vullen zijn, is het incontournable. Aanvankelijk leunde Netflix nogal op series die het bij andere kanalen moest inkopen, maar tegenwoordig ligt de focus vooral op zelfgemaakte reeksen die nergens anders te bekijken vallen, van ‘Stranger Things’ over ‘House of Cards’ tot ‘The Crown’ en ‘Tiger King’.

Die reeksen kosten het bedrijf een pak geld, maar ze leveren ook een constante instroom van abonnees op, bijna 200 miljoen al. Ondertussen produceert Netflix ook meer en meer eigen films, van grote namen als David Fincher, Spike Lee en Martin Scorsese. Ook die zijn alleen met een Netflix-abonnement te zien.

Streamz (11,95 euro per maand of 19,95 voor extra veel films)

Een absoluut pluspunt van Streamz is dat het toegang heeft tot de bibliotheek van het Amerikaanse HBO.

Kan een vaderlandse streamer Netflix en co. het vuur aan de schenen leggen? Streamz, dat volgende week van start gaat, trekt vooral de kaart van Vlaamse fictie. De eerste vaandeldrager wordt ‘De Bende van Jan De Lichte’, een historische reeks over de gelijknamige struikrover. Ook de VRT-thriller ‘Black-Out’ (de dochter van de premier wordt ontvoerd terwijl België zonder stroom zit) en de politiereeks ‘Fair Trade’ van Marc Punt (‘Matroesjka’s’) lijken de moeite waard. De meeste reeksen op Streamz zijn later gewoon op de reguliere tv-zenders te zien.

Exclusieve series zijn nog zwaar in de minderheid op Streamz. Een absoluut pluspunt is dat dat, dankzij mede-eigenaar Telenet, toegang heeft tot de bibliotheek van het Amerikaanse HBO. Op die manier zijn klassiekers als ‘The Sopranos’ en ‘The Wire’ te bekijken, maar ook nieuwe reeksen als ‘Euphoria’, ‘Perry Mason’ en ‘I May Destroy You’.

Disney+ (6,99 euro per maand)

Disney+ kon in een jaar meer dan 60 miljoen abonnees verleiden, niet slecht voor een streamer die voorlopig in heel wat minder landen te bekijken valt dan Netflix. Volgende week is ook België aan de beurt.

Disney+ lijkt vooral op kinderen en tieners te mikken, al zit er ook kijkvoer tussen die volwassenen moet bekoren, zoals de exclusieve Star Wars-spin-off ‘The Mandalorian’.

Dat Disney+ zo snel zo groot kon worden, is niet verwonderlijk. De dienst heeft uiteraard alle Disney-klassiekers op stock (‘Aladdin’, ‘The Lion King’, ‘Mulan’, ‘Frozen’...), maar ook de Marvel-films (‘Captain Marvel’, ‘Black Panther’, ‘Guardians of the Galaxy’,...), de Marvel-series (‘Agents of S.H.I.E.L.D’, ‘Runaways’), de films van Pixar (‘Toy Story’, ‘Brave’, ‘Wall-E’, ‘Cars’, ‘Finding Nemo’...) en die van Lucasfilm (alle Star Wars-prenten). Ook de rechten op ‘The Simpsons’ zitten sinds de overname van 20th Century Fox bij Disney.

Met een eindeloze reeks animatie, superhelden en sciencefiction lijkt Disney+ vooral op kinderen en tieners te mikken, al zit er ook kijkvoer tussen die (jong)volwassenen moet bekoren, zoals de exclusieve Star Wars-spin-off ‘The Mandalorian’.

Amazon Prime Video (2,99 euro per maand)

Amazon heeft een prequelserie van 'The Lord of the Rings' besteld.

De streamingdienst van e-commerce-reus Amazon leidt een wat sluimerend bestaan en is, zeker in Europa, een stuk minder spraakmakend dan Netflix. Hij biedt ook een minder overweldigende stroom aan nieuwe reeksen, maar toch vallen hier interessante dingen te zien. De advocatenreeks ‘Goliath’, de dystopische thriller ‘The Man in the High Castle’ (wat als de nazi’s WO II hadden gewonnen?) of de politieserie ‘Bosch’ doen in niks onder voor het betere Netflix-werk.

Amazon lijkt er zelfs op gebrand de komende jaren meer top of mind te worden bij de gemiddelde kijkers. Zo heeft het een prequelserie besteld van ‘The Lord of the Rings’, die naar verluidt een miljard dollar gaat kosten.

Apple TV+ (4,99 euro per maand)

De streamingdienst van Apple lijkt een beetje een sof te worden.

De streamingdienst van Apple werd eind 2019 met veel tromgeroffel aangekondigd, maar lijkt een beetje een sof te worden. Het schoot niet uit de startblokken met een absolute topper à la ‘Game of Thrones’, ‘Breaking Bad’ of ‘House of Cards’. Een jaar later is zo’n topper er nog altijd niet. ‘Defending Jacob’, ‘Home Before Dark’, ‘The Morning Show’ of het volstrekt onnozele ‘See’ konden geen potten breken. Het zijn ontzettend brave series die alle moeite van de wereld doen om vooral niet buiten de lijntjes te kleuren.

Bovendien zijn er maar exclusieve reeksen te zien die voor Apple geproduceerd zijn. Als u uw gading niet vindt, is het soms lang wachten voor het bedrijf iets nieuws op de wereld loslaat. Wie een Apple-apparaat koopt, krijgt een jaarabonnement op Apple TV+ erbij. Betalen kan ook, maar raden we niemand aan.

Sooner (7,99 tot 9,99 euro per maand naargelang het aantal schermen)

Sooner is een nieuwe Belgische streamingdienst die resoluut mikt op onafhankelijke cinema, Europese films en cinefiele producties. De samenwerking van de bestaande diensten UnCut en UniverCiné heeft momenteel alleen films in de aanbieding, en geen series, al zou daar vanaf 2021 verandering in komen. In de catalogus staan een paar duizend prenten die met een abonnement te bekijken vallen of per stuk te huur zijn.

Dat is soms een verwarrende formule: voor bepaalde films moet u toch bijbetalen ook al heeft u een abonnement. Wie daar niet over valt, kan zijn hart ophalen aan meesterwerken van pakweg Jean-Luc Godard, Andrei Tarkovsky of Wim Wenders en aan nieuwe klassiekers als ‘Rundskop’, ‘Irréversible’, ‘Crash’ of ‘La Vie d’Adèle’. Als het wat luchtiger mag, is er ook een ‘popcornsectie' met bijvoorbeeld ‘Taken’, ‘John Wick’ of ‘Lucy’.

Lumièreseries (7,99 euro per maand)

Lumière was bij de eerste distributeurs die stevig inzetten op de hype van de Scandinavische crimi’s.

Een andere Belgische speler is Lumièreseries, de onlinedienst van de gelijknamige film- en dvd-distributeur. Zoals de naam al laat vermoeden, kunt u hier vooral terecht voor series, meestal van Europese bodem. Lumière was bij de eerste distributeurs die stevig inzetten op de hype van de Scandinavische crimi’s. ‘Borgen’, ‘Den Fördömde’, ‘Arne Dahl’ en ‘Varg Veum’ zijn hier dus nog altijd prominent aanwezig, maar ook Italiaanse reeksen als ‘My Beautiful Friend’ of ‘Gomorra’.

Daarnaast mikt Lumière net als Sooner op de betere film, met titels als ‘The Square’, ‘Girl’, ‘Boyhood’ of ‘Fanny & Alexander’. Films en series kunnen bij Lumière alleen gekocht worden, niet gestreamd. Daarnaast kunt u ‘Fan’ worden. Voor een vast abonnementsbedrag van 7,99 euro mag u dan elke maand een serie of twee films inslaan, ongeacht hun reguliere prijs.

VRT NU en VTM GO (Gratis)

Hebt u nog tijd over, dan kunt u misschien ook eens in het gratis streamingaanbod van VTM en VRT duiken. Hier kunt u bijna alle recente programma’s herbekijken en een duik in het verleden nemen. Zeker VTM gebruikt zijn platform om stokoude (en eerlijk gezegd: niet bijster goede) series als ‘Bex & Blanche’, ‘Benidorm’ of ‘Wat Nu Weer’ een tweede leven te geven. Op VRT NU zijn evengoed ‘Neighbours’ en ‘Wij, Heren van Zichem’ te vinden.