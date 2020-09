Ierse waakhond zet Facebook voor het blok

De Amerikaanse socialemediareus Facebook mag geen Europese persoonsgegevens meer sturen naar de VS. Het is niet duidelijk wat daarvan de gevolgen zijn voor Europese gebruikers.

De Ierse gegevensbeschermingscommissie, die bevoegd is voor de Europese activiteiten van Facebook, heeft het bedrijf een voorlopig bevel opgelegd om de datatransfers van Europa naar de VS te staken. Dat meldde de Wall Street Journal en wordt bevestigd door Facebook-directeur Nick Clegg.

Het verbod is een direct gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie. Het Hof vernietigde in juli de bestaande regeling over data-uitwisseling tussen Europa en de VS, het zogenoemde Privacy Shield, omdat de VS onvoldoende garanties bieden dat die data goed beschermd worden. De zaak kwam er na een klacht van de Oostenrijkse privacyactivist Maximilian Schrems.

Facebook bleef na het arrest data naar de VS sturen en beriep zich daarbij op contractuele clausules in zijn gebruikersovereenkomsten. Maar bedrijven die zich op zulke clausules beroepen, moeten wel voldoen aan strenge voorwaarden, onder meer rond encryptie en beveiliging.

In het extreemste geval kan Facebook verplicht worden zijn Europese infrastructuur volledig te scheiden van de Amerikaanse.

De Ierse waakhond zegt nu dat die methode in de praktijk niet kan worden gebruikt voor transfers van de EU naar de VS, schrijft Clegg in een blogpost. Het is niet duidelijk hoe groot de impact daarvan is. In het extreemste geval kan Facebook verplicht worden zijn Europese infrastructuur volledig te scheiden van de Amerikaanse en alle data in Europese datacenters op te slaan. Dat zou een zeer grote operationele en financiële kost betekenen.