‘Instagram TV' moet YouTube vuur aan de schenen leggen

Instagram gaat langere video’s toelaten op zijn platform. De fotodeelapp lanceert zo de aanval op andere populaire videoplatformen zoals YouTube.

IGTV. Zo heet de nieuwe functie die de fotodeelapp Instagram, eigendom van het sociaal netwerk Facebook, zopas heeft bekendgemaakt. Dat meldt de technologiesite TechCrunch. Met IGTV zet Instagram de deur open voor langere video’s. Video’s mogen op Instagram, dat aanvankelijk naam maakte met foto’s met filters, nu maar een minuut lang zijn. Met IGTV zijn voortaan video’s van 15 seconden tot zelfs een uur mogelijk.

De langere video’s zouden niet zomaar in je tijdslijn terechtkomen. Gebruikers moeten ze gaan zoeken in de aparte Explore-afdeling, waar nu al foto’s of video’s te zien zijn van mensen die je eigenlijk niet volgt. Instagram volgt daar de strategie van moeder Facebook. Die toont professionele, lange video’s in het aparte Watch.

Instagram doet wel geen toegevingen op het basisidee van de app. Alle foto’s en video’s zijn verticaal te bekijken. Dat verandert volgens TechCrunch niet bij de lange video’s. Ook die zijn verticaal georieerd. De lange video’s zullen wel in een hogere resolutie te bekijken zijn.

YouTube

Met de nieuwe dienst gaat Instagram de concurrentie aan met het populaire videoplatform YouTube, dat eigendom is van Google. YouTube maakte pas nieuwe cijfers bekend: 1,9 miljard ingelogde kijkers - met een Google-account - zouden elke maand minstens één keer naar de videodienst kijken.

Cruciaal in de slag om de kijker zijn vloggers, creatievelingen die met goed uitgewerkte filmpjes miljoenen kijkers trekken.

Aan die indrukwekkende cijfers kan Instagram voorlopig niet tippen. Volgens de laatste cijfers heeft de foto- en videodeelapp 800 miljoen gebruikers, die elke maand minstens één keertje actief zijn. Volgens de Amerikaanse technologiepers zou Instagram vandaag 1 miljard gebruikers hebben.

Instagram hoopt met langere video’s YouTube bij te benen. Cruciaal in de slag om de kijker zijn vloggers, creatievelingen die met goed uitgewerkte filmpjes miljoenen kijkers trekken op YouTube, zoals de Amerikaan Casey Neistat, die 9,7 miljoen abonnees heeft. Instagram hoopt dat ze door de lancering van langere videoformaten hun kunstjes ook op die app zullen vertonen.

Distributie

Toch gaat het niet alleen om de vloggers. Video zal in de komende jaren online alleen aan belang winnen. Volgens berekeningen van de netwerkbeheerder Cisco zal in 2021 liefst 82 procent van het wereldwijde internetverkeer uit video bestaan. Met de lancering van IGTV hoopt Instagram, en bij uitbreiding Facebook, zich beter te positioneren op die gigantische videomarkt.

82 % Video First Volgens Cisco bestaat tegen 2021 82 procent van het internetverkeer uit video.

Bedrijven grijpen nu nog maar in beperkte mate naar Instagram voor de verspreiding van video, leren cijfers van het videomarketingbedrijf StoryMe. Dat deed een peiling bij 450 respondenten in België en Nederland. 92,1 procent verspreidt zijn video’s via Facebook. Op de tweede plaats prijkt YouTube met 87,6 procent. Maar Instagram is pas vijfde met 50,8 procent. Daartussen zitten nog de eigen site (85,3%) en het zakelijk netwerk Linkedin (62,7%). Bovendien zijn de respondenten niet overtuigd van het succes van Instagram. Slechts 5,2 procent ziet het als de succesvolste tool.