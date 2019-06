Klaus Van Isacker gaat VTM Nieuws leiden

In september schiet News City uit de startblokken. Dat is het samenwerkingsverband tussen Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws en de magazines. De Persgroep zette News City eind 2017 op poten, na de volledige overname van Medialaan door De Persgroep.

DPG Media, sinds kort de nieuwe naam van De Persgroep, voert veel wissels door in voorbereiding op de start van News City. De meest opmerkelijke is de nieuwe hoofdredacteur voor VTM Nieuws.

VTM Nieuws

Van Isacker, die tot nu toe de leiding had over de magazines, wordt hoofdredacteur van VTM Nieuws. Hij was in de jaren 90 al even hoofdredacteur van VTM Nieuws. Hij heeft ook passages bij De Tijd, De Morgen, het Brusselse medium Bruzz en de voetbalclub Club Brugge op zijn cv.