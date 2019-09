Krantenmerken bereiken meer lezers

De Belgische krantenmerken bereiken volgens het CIM weer iets meer lezers. De Tijd bevestigt in Vlaanderen als de sterkste stijger.

Hoeveel lezers bereiken de krantenmerken via hun printpublicaties, apps en websites? Een pak meer dan een jaar eerder, blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

De jaarlijkse studie, op basis van een marktbevraging bij een kleine 10.000 Belgen door het bureau Ipsos, is belangrijk voor de sector. Krantenbedrijven draaien namelijk op twee bronnen van inkomsten: in mindere mate wat lezers betalen en in grotere mate wat adverteerders voor reclame betalen.