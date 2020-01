Kruising van Netflix en YouTube haalt 400 miljoen dollar op

Na onder meer Netflix, Disney+, HBO Max en Apple TV+ komt later dit jaar alweer een nieuwe videostreamingdienst op de markt. Quibi werd opgericht en wordt geleid door twee kleppers uit de Amerikaanse zakenwereld: Jeffrey Katzenberg, de oprichter van de animatiestudio DreamWorks, en Meg Whitman, de voormalige topvrouw van het computerconcern HP. De eerste is voorzitter, de laatste CEO.

Quibi wordt wel anders dan de andere streamingdiensten, bleek woensdag nog eens tijdens een presentatie op de elektronicabeurs CES in Las Vegas. De bedrijfsnaam is een afkorting van Quick Bites. Dat is precies wat Quibi gaat brengen: korte, 'snackable' filmpjes van hooguit tien minuten, maar wel van Hollywoodkwaliteit.

Walt Disney

Met de combinatie van kort en kwalitatief wil Quibi het verschil maken met zowel de streamingdiensten die long-formvideo (films en series) aanbieden, als met de massa amateurfilmpjes op YouTube. De grote vraag is of de kijker bereid is daarvoor te betalen. Quibi gaat 4,99 dollar per maand rekenen voor een formule met reclame en 7,99 dollar voor een zonder reclame. Quibi heeft wel een deal op zak met de mobiele operator T-Mobile, die de dienst gratis wil aanbieden bij een abonnement.