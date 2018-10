Kwart Amerikaanse gezinnen heeft slimme luidspreker

Toch gebruiken ze hem in de eerste plaats nog om passief naar muziek te luisteren.

De slimme luidspreker is behoorlijk ingeburgerd in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een studie van Nielsen, de marktonderzoeker die elk kwartaal opkomende consumententechnologie monitort.

Bijna een kwart van de Amerikaanse huishoudens (24 procent) bezat in het tweede kwartaal een slimme luidspreker. In het eerste kwartaal was dat nog maar 22 procent. Zo'n luidspreker bevat een digitale assistent, een algoritme dat menselijke commando's begrijpt en daarop kan inspelen.

Zij die de slimme luidspreker omarmen, laten het zelden bij één enkel toestel. Vier op de tien luidspreker-eigenaars hebben er meerdere in huis. 45 procent van zij die er één hebben, zeggen er nog meer te zullen kopen.

Muziek

Toch blijkt de interactie tussen assistent en mens in de eerste plaats nog eenrichtingsverkeer. Eigenaars bezigen de luidspreker in de eerste plaats vooral om passief naar muziek te luisteren (90 procent).

De klassieke invulling van een luidspreker blijft zo overeind. Het actief opvragen van informatie - weer, verkeer (81 procent) of feitelijke informatie (75 procent) - is iets minder populair. 68 procent praat voor de lol met zijn butler. Het effectief besturen van het huishouden - het dimmen van de lichten of het aanzetten van de thermostaat - is nog minder ingeburgerd. Amper 17 procent heeft zulke toestellen gekoppeld met zijn slimme luidspreker.

Entertainment

Entertainment blijft zo het prioritaire strijdpunt voor de drie prominente producenten van slimme luidsprekers: Amazon (Echo), Apple (HomePod) en Google (Home). De resultaten zijn vooral een opsteker voor Apple, dat zijn HomePod relatief laat lanceerde. Het zette zijn luidspreker vooral in de markt met de klemtoon op geluidskwaliteit. De klant blijkt dat belangrijk te vinden.