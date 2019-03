‘Leuteren over media doe ik nog altijd het liefst'

Het was een pittig jaar voor De Persgroep-CEO Christian Van Thillo. Hij moest kranten met tv verzoenen, organiseerde een verhuizing en telde flink geld neer voor prijsvergelijker Independer. Nu is het tijd voor wat ademruimte. ‘Ik wil geen karikatuur van mezelf worden.’

Christian Van Thillo (57), baas van de grootste mediagroep van dit land, mag zich verheugen op gezapiger woonwerkverkeer. De Persgroep verhuist eind dit jaar van Kobbegem naar Antwerpen. ‘Ik kan voortaan met de fiets naar het werk’, zegt de Wilrijkenaar blij.

De Persgroep Actief > in België, Nederlanden Denemarken.



Hoofdkantoor > in Kobbegem (eind dit jaar: Antwerpen).



Merken > HLN, De Morgen, VTM (België), AD, Volkskrant (Nederland), Berlingske (Denemarken).

De verhuizing moet het sluitstuk worden van de wilde rit die De Persgroep het voorbije anderhalf jaar aflegde. Sinds het bedrijf in oktober 2017 aankondigde 100 procent van de VTM-moeder Medialaan in handen te nemen, ging het er nog weinig dagen rustig aan toe bij de mediagroep. Van Thillo moest krantenbazen verzoenen met tv-makers, een opdracht die niet altijd van een leien dakje liep. De Persgroep betaalde ook nog eens veel geld voor het Nederlandse Independer, waarmee Van Thillo zijn bedrijf een volwaardige derde poot in online diensten bezorgde. In anderhalf jaar tijd is De Persgroep een ander bedrijf geworden.

Veel om te verteren, maar dat is wonderwel gelukt, bleek deze week. De Persgroep zag haar omzet vorig jaar in een moeilijke markt groeien naar 1,58 miljard euro, en puurde daar 240,9 miljoen euro cashflow uit, een stijging van 11 procent. Met dat soort cijfers op de tabellen en een duidelijke nieuwe structuur - elk Persgroep-land heeft nu een eigen CEO - durft Van Thillo het aan wat meer afstand te nemen. Hij ambieert een helikopterrol. ‘Jef Colruyt zei onlangs dat hij 80 procent van zijn tijd aan strategie besteedt. Zo wordt mijn werkweek ook.’

Als het dan toch over strategie mag gaan: waarom was het nodig om Medialaan helemaal in handen te nemen?

Christian Van Thillo: ‘Online video is een snel groeiende markt, wat voor Medialaan van groot strategisch belang is. Medialaan heeft een groot videoaanbod en HLN bereikt dagelijks 2 miljoen Vlamingen. Die twee op één digitaal platform combineren biedt enorme kansen.’

‘Tegelijk vragen adverteerders het volledige pakket: ze willen off- en online kunnen adverteren, via tv, radio en de krant. Wij kunnen nu de volledige 360 graden bieden. De mediagroep Roularta besefte dat de combinatie met HLN de beste toekomst was voor Medialaan, en wilde dus meewerken. Het nam ons belang van 50 procent in De Tijd-uitgever Mediafin over. Het kon de deal verdedigen omdat het een uitgever werd met selectieve mediamerken als Knack, Trends en dus ook De Tijd. Maar geloof me, verkopen was voor beide partijen een pijnlijke ervaring.’

De integratie verliep moeilijk, leek het. Het ging er woelig aan toe soms.

Van Thillo: ‘Een fusie van een uitgeverij met een uitgeverij krijg je strategisch gemakkelijk uitgelegd. Mensen die een ander pad hebben afgelegd vinden elkaar wel in een brainstorm over de gezamenlijke toekomst. Het is hetzelfde metier. Maar een uitgeverij samenbrengen met een tv-groep? Dat krijg je veel moeilijker uitgelegd.’

‘Je kan geen warmte steken in de uitleg dat het om data, online bereik en advertenties draait. En dus was het begin moeilijk. Er ontstond, zoals jullie wel vaker moeten schrijven, ‘een verschil in visie’. Dat ging om wat we wilden doen, hoe snel we het wilden doen en wie daarvoor verantwoordelijk was. Dat zijn moeilijke discussies bij mensen met zeer verschillende competenties, dat leidt tot een zekere onrust. Toen kwam die crisis op de redactie van VTM (in een paar dagen tijd werd hoofdredacteur Nicholas Lataire ontslagen en weer aangenomen, red.). Dat had niets te maken met de integratie, maar in sommige kranten las je: ‘Het is chaos!’ Terwijl alles achteraf bekeken best meeviel. Er is geen bloed gevloeid, hé. Ik heb al anders meegemaakt. (lacht)’

Kon u niet voorzien dat het moeilijk zou gaan?

Van Thillo: ‘Voor veel strategische beslissingen maken we ons huiswerk vooraf. Dan kijken we rond wie wat heeft gedaan op welke manier, en proberen we daar de mosterd te halen. Maar dit is pionieren. Er was nergens mosterd te krijgen. Er bestaat nog geen beproefd integratiemodel. Maar we merken dat door mensen effectief te laten samenwerken de geesten rijpen. We hebben nog een lange weg te gaan, maar het is nu al duidelijk dat het potentieel groot is.’

Zijn jullie nu goed gepositioneerd in de snel veranderende mediawereld?

Van Thillo: ‘In dat hele proces ben je niet bezig met je positionering. Maar ja, natuurlijk heeft de opkomst van grote techspelers als Google en Facebook een grote impact. In de grond doen zij totaal andere dingen dan wij. Technologie, dat is hun competentie. Maar uiteindelijk laven ze zich wel aan dezelfde bron: advertenties.’

Chaos bij De Persgroep? Dat viel best mee, hoor. Er is geen bloed gevloeid. Ik heb al anders meegemaakt.

‘In een normale situatie reageer je op een concurrent door hetzelfde beter proberen te doen. Dat kan je niet bij een Google of een Facebook. Dus moeten we de adverteerder overtuigen dat er betere alternatieven zijn door onze merken digitaal te transformeren. Dat lukt aardig. Onze digitale advertentieomzet is vorig jaar met 20 procent gestegen.’

Grote vraag is hoe je nieuwsmerken digitaal maakt. Iedereen zoekt toch nog het juiste model?

Van Thillo: ‘Volgens ons is het antwoord niet één, maar twee modellen: premium en freemium. Het premiummodel richt zich op betalende journalistiek en is geschikt voor onze selectieve titels, zoals de Volkskrant en De Morgen. 40 procent van hun lezers hebben al een digitaal abonnement. Voor onze populaire media, zoals Het Laatste Nieuws en AD, hanteren we het freemiummodel. Daar is het gratis aanbod veel ruimer, wat hoge advertentie-inkomsten oplevert. Aanvullend werf je dan abonnees die toegang krijgen tot het betalend aanbod.’

U betaalde veel geld voor Independer, een site om financiële diensten te vergelijken. Is De Persgroep nu ook een dienstenbedrijf?

Van Thillo: ‘Wie op zaterdag De Tijd leest, krijgt in de eerste plaats nieuws. Maar u biedt de lezer ook advies. Over pensioenen, erfrecht, hypotheken, noem maar op. Kranten hebben dat altijd al gedaan, we begeleiden mensen in hun keuzes.’

‘Nu is er een generatie die niet weet wie te bellen als ze een huis wil kopen of een hypotheek zoekt. Een bankdirecteur kennen ze niet meer. Dus gaan ze het internet op. Online kunnen we die mensen niet alleen begeleiden in hun keuzes, we kunnen ze effectief tot de transactie leiden. Door de sites actief te promoten op onze nieuwsmerken vergroten we ook het bereik van die diensten.’

‘De tweede motor voor die online diensten zijn onze artikels zelf. Het AD heeft een deal met de techsite Tweakers, waar je duizenden productrecensies kan lezen. En je kan er ook prijzen vergelijken en meteen doorklikken naar de verkoper. Daar verdienen wij een commissie op. Eigenlijk gids je mensen naar de juiste plek, waar ze hun keuze kunnen maken. Een auto gekocht op Autotrack.nl? Oké. Wil je daar ook een verzekering voor? Dan sturen we je door naar Independer, onze vergelijker voor verzekeringen.’

Wij dachten dat u veel geld had neergeteld voor Independer omdat het over zo’n schatkist aan data beschikt.

Van Thillo: ‘We betaalden die prijs omdat we geloven dat het een fantastische franchise wordt. Vraag aan welke Nederlander ook of hij Independer kent, en het antwoord is ja. Data als doel op zich zien is een misvatting. Als je dat wil, moet je een databedrijf worden dat data koopt en doorverkoopt. Over data beschikken is een basisvoorwaarde om digitaal zaken te kunnen doen. Het is het smeermiddel om je diensten en processen te optimaliseren.’

Bedrijven met massamerken zoals Kraft Heinz of de Nivea-moeder Beiersdorf hebben het moeilijk. Voelt u dat aan de reclameomzet?

Van Thillo: ‘We beleven de grootste crisis in marketing in de dertig jaar dat ik actief ben. Marc Fauconnier, CEO van Famous-Grey, schreef het onlangs in een opiniestuk: veel marketeers zijn de weg kwijt. Ze kiezen voor de korte termijn, voor pure ‘salesactivatie’. Online promoties, alleen gericht op je doelgroep, lenen zich daar bijzonder goed toe. Maar op langere termijn ebt het effect weg.’

‘Marketingexpert Peter Field heeft over de jaren 500 cases bestudeerd. Hij vroeg zich af: welk deel van je budget moet je besteden aan het opbouwen van je merk, en hoeveel aan de directe verkoop van een product? De goede balans tussen opbouw van je merk en verkoop van het product is 60-40, berekende Field. Het risico is dat je zo veel besteedt aan targeted advertising dat je gewoon geen budget meer overhebt voor het opbouwen van je merk.’

‘Je ziet dat zeker bij bedrijven die opgekocht worden door private-equityspelers - ik ga geen namen noemen. (lacht) Die worden opgezadeld met schulden, en dan moet het management cashflow genereren. Dat doen ze dan door enerzijds zwaar in de kosten te snijden, en anderzijds zo veel mogelijk kortetermijnsales te genereren. Dat gaat even goed, tot ze plots constateren dat hun merken kracht hebben verloren en daarmee ook hun prijszettingsmacht wegkwijnt. Terwijl dat de basis is van waardecreatie op lange termijn.’

U ambieert een meer strategische rol. Maar u staat ook bekend als een micromanager. Bij de crisis rond VTM Nieuws stonden de mensen in uw bureau.

Van Thillo: ‘Ik zie het intrekken van het ontslag van hoofdredacteur Nicholas Lataire niet als micromanagement. Het gaat om mensen, het speelde zich af buiten de operationele gang van zaken. Het was een uitzonderlijke situatie. We hebben dat besproken en rechtgezet.’

‘Wat ik niet meer doe, is het operationeel management. Ik ga me bezighouden met de strategie. Ik ga enerzijds meer tijd maken om bezig te zijn met onze media. Zijn ze goed gemaakt? Hoe zit het met de ontwikkeling van nieuwe producten? Altijd in overleg met de hoofdredactie en de directie, uiteraard. Anderzijds kijk ik naar de ontwikkeling van de groep. Ik word een geprivilegieerd waarnemer, een klankbord voor de CEO’s. Daar is het ook tijd voor. Ik voel me misschien nog jong, maar ik ben er 57. Je moet toch opletten dat je geen karikatuur van jezelf wordt.’

Data als een doel op zich zien, is een misvatting. Het is een smeermiddel om onze diensten te optimaliseren. Christian Van Thillo CEO De Persgroep

U keert dus terug naar de roots: met uw neus op de titels.

Van Thillo: ‘Ja. Maar het is natuurlijk niet meer zoals dertig jaar geleden. Toen dacht ik elke dag: ‘Zijn we er morgen nog?’ Nu moet ik me die vraag gelukkig niet meer stellen. Wat ik nu ga doen, past goed bij me. Ik leuter nog altijd het liefst over media. (lacht)’

Naar welke media kijkt u op?

Van Thillo: ‘In Europa kan je niet naast het Duitse Axel Springer. Hun digitale transformatie is indrukwekkend. Voorts kijk ik met bewondering naar nieuwsmerken als The New York Times, The Washington Post of Financial Times.’

Dat zijn de gevestigde namen. Bent u mee met pakweg TikTok?

Van Thillo: ‘Ik heb altijd een bloedhekel gehad aan hypes. Toen Buzzfeed opkwam, zei iedereen me: Christian, dat moet je zien, dat wordt het van het. Ik negeerde dat. Vox Media, The Huffington Post, Buzzfeed, allemaal gingen ze de wereld veranderen. Heb jij daar veel van gemerkt?’