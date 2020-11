Leuvense tv-showmaker vult oorlogskas voor buitenlandse expansie

TinkerList, het contentbeheersysteem voor televisiemakers, tankt 1 miljoen euro om nieuwe markten aan te boren. Investeerder The CoFoundry komt aan boord.

‘Ik zag redacties Word- en Excel-documenten aanvullen en rondmailen. Tot niemand nog wist wat de definitieve versie van het script was. Uren repetitie waren nodig om technici en inhoudelijke mensen op dezelfde pagina te krijgen - letterlijk en figuurlijk.’ Vanuit die frustratie richtte Erik Hauters, 15 jaar lang regisseur bij het productiehuis Woestijnvis, vijf jaar geleden TinkerList op. ‘Om televisie maken de 21ste eeuw binnen te loodsen.’

Tijdens de opnames stuurt het online platform alle toestellen aan, zoals de tablet waarop een talkshowhost als Gert Verhulst zijn vragen afleest.

Het resultaat is een contentbeheersysteem dat de hele flow van een programma online en papierloos afhandelt: van brainstorm tot draaiboek, van concept tot opnames. TinkerList bundelt alle vragen, autocueteksten, filmpjes en foto’s, timings en technische notities. Tijdens de opnames stuurt het online platform alle toestellen aan, zoals de tablet waarop een talkshowhost als Gert Verhulst zijn vragen afleest. Het maakproces wordt zo niet alleen efficiënter en overzichtelijker, TinkerList maakt het ook mogelijk dat medewerkers op verschillende locaties tegelijk aan hetzelfde script werken.

De start-up heeft inmiddels alle Vlaamse zenders en heel wat productiehuizen overtuigd van de meerwaarde van zijn productietool. Talkshows als 'Gert Late Night' en 'Vandaag' zijn klant, net als de quiz 'Twee tot de zesde macht'. In Nederland haalde TinkerList programma’s op de openbare omroep ('De vooravond') en RTL ('Jinek', 'Beau' en 'Koffietijd') binnen. Het Duitse ZDF gebruikt de Leuvense software voor zijn 'heute'-show.

De buitenlandse klanten zijn goed voor 60 procent van de half miljoen euro omzet. ‘De internationale groei kwam op gang in Nederland, maar is inmiddels uitgebreid naar het VK, Duitsland en ook Brazilië, Australië (website van Tinker TV, red.) en de VS (talkshow van het productiehuis B17 Entertainment, red.)’, zegt medeoprichter Kurt Victoor.

Groter team en opgefrist product

Om de groei te versnellen heeft TinkerList 1 miljoen euro opgehaald. De Antwerpse investeerder The CoFoundry stopt het bedrijf 350.000 euro toe. Het saldo komt van de bank, kmo-cofinanciering (PMV/z) en win-winleningen. Bestaande aandeelhouders als het Leuvense onderzoekscentrum Imec en mediafiguren Tom Lenaerts, Bart Cannaerts, Kato Maes en Dirk Wauters laten hun belang verwateren.

Tv-makers hebben in deze tijden van isolatie meer dan ooit nood aan collaboratieve tools om remote samen te werken. Erik Hauters CEO van TinkerList

De gevulde oorlogskas dient om het team te verdriedubbelen tot twintig mensen, voornamelijk met verkopers en marketeers. Daarnaast is TinkerList 2.0 in de maak, een software-as-a-servicemodel (SaaS) dat wereldwijd makkelijker uit te rollen is. Dat alles om een versnelling hoger te schakelen.

En andere markten aan te vallen. Behalve op de klassieke tv-wereld richt TinkerList zich op online kanalen met nieuws, live events en eSports. Met HLN Live en de UK Pro League heeft het platform in die domeinen al mooie referenties op zak. ‘De HLN-journalist kan een eigen script samenstellen en het zelf opnemen in de geautomatiseerde studio op de set’, legt Hauters uit. ‘Met een simpele klik bereidt hij of zij de meest complexe templates voor met foto’s, titels in beeld, interviews en filmpjes.’

De coronacrisis is een tweesnijdend zwaard. Projecten rond het EK Voetbal en de Olympische Spelen vielen weg. Maar dat verlies wordt gecompenseerd door nieuwe shows als 'De positivo’s' op VTM en 'Stephs Packed Lunch' op Channel 4. ‘Tv-teams hebben meer dan ooit nood aan collaboratieve tools om vanop afstand samen te werken’, besluit Hauters.