Libelle en Flair houden Roularta boven water

Twee jaar nadat vrouwenbladen zoals Libelle en Flair in het portfolio van Roularta belandden, bewijzen ze hun waarde. Zonder de titels had het er voor de magazinemaker benard uitgezien.

Is meer van hetzelfde de remedie tegen de kwaal? Die vraag stelde zich in januari 2018, toen de magazinemaker Roularta een bod van 33,7 miljoen euro uitbracht op de vrouwenbladen van de Belgische tak van het Finse Sanoma. Met daaronder bekende titels zoals Libelle en Flair.

De kwalen bij Roularta zijn gekend. De advertentiemarkt is zo volatiel dat het bedrijf zich ook dit jaar niet aan een jaarprognose waagt. Tegelijk verdwijnen krantenwinkels uit het straatbeeld, waardoor de magazinemaker zijn lezers naar abonnementen moet jagen. 'Losse verkoop' telt nog maar voor 30 procent van de omzet uit de lezersmarkt.

Vrouwenbladen

Als remedie koos Roularta er dus voor 'all in' te gaan op magazines. Het belang in de VTM-moeder Medialaan ging eind 2017 de deur uit, de vrouwenbladen kwamen. Magazines tellen al voor 57,6 procent van Roularta's omzet mee (tegenover 51,7% in 2018).

Op lifestyletitels kan je traditioneel iets hogere marges behalen dan op de nieuwstitels Xavier Bouckaert CEO Roularta

Dat loont voorlopig. Zonder de vrouwbladen hadden de resultaten van 2019 er minder fraai uitgezien. Zonder Libelle, Flair en co. zakten de lezersinkomsten met 3,8 procent. Mét stijgen ze met 22,8 procent. De vrouwenbladen milderen ook de onvermijdelijke daling van de reclameomzet tot 'slechts' 3,1 procent.

Roularta is van oudsher erg gevoelig voor de kwakkelende advertentiemarkt. 'Tot vijf jaar geleden bedroeg reclame 60 procent van onze omzet', bracht Roularta-CEO Xavier Bouckaert vrijdag nog eens in herinnering op een persconferentie. Dat is afgebrokkeld tot 42,3 procent, alweer een flinke hap minder dan het jaar voordien (46,6%).

Huis-aan-huisbladen

Grote boosdoener zijn de huis-aan-huisbladen. Lokale handelaars hebben fel te lijden onder de opkomst van e-commerce, wat de marge om te adverteren vermindert. De reclameomzet die Roularta puurt uit de gratis huis-aan-huisbladen zijn in vrije val: -20 procent vorig jaar.

Roularta kandidaat voor L'Avenir Roularta is kandidaat om een deel van de Waalse krantengroep L'Avenir over te nemen. Dat raakte vrijdag bekend. Ook het Duitse investeringsfonds Fidelium Partners, Le Soir-uitgever Rossel en La Libre-uitgever IPM zijn kandidaat.

De magazinemaker greep eind vorig jaar al in op de lokale bladen. Het halveerde het aantal edities van zijn belangrijkste huis-aan-huisblad, De Streekkrant. Vooral de regio's waar de rendabiliteit van het blad het laagst lag, deelden in de klappen.

Roularta sneed daarmee ook in eigen vlees: het zette met de sanering 30 procent van de omzet van het blad op de helling. Het gaat om advertenties die handelaars boekten in edities die nu verdwijnen. Dat valt niet volledig te recupereren en zal zich ook in 2020 laten voelen, waarschuwt Bouckaert

Marges

De vrouwenbladen doen Roularta niet alleen deugd op het niveau van de omzet, ook voor de rendabiliteit is hun komst een goede zaak. 'Op lifestyletitels kan je traditioneel iets hogere marges behalen dan op de nieuwstitels', aldus Bouckaert.

De brutomarge van de tak met de mediatitels, als percentage van de totale omzet, ging er dan ook met 2 procentpunten op vooruit.

Bij de tweede tak van Roularta, de drukkerij, het omgekeerde beeld. Roularta kreeg door een faillissementsgolf in de sector plots zo veel orders, waardoor het een deel moest uitbesteden. Dat was een slechte zaak voor de marges.