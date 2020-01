Mark Zuckerberg: 'Mensen gaan meer zichzelf kunnen zijn'

Na enkele jaren die hij wellicht snel wil vergeten, kijkt Facebook-topman Mark Zuckerberg in zijn nieuwjaarsbrief meteen tien jaar vooruit. Hij voorspelt onder meer de opkomst van 'private sociale platformen' waarin mensen beter 'zichzelf kunnen zijn'.

De oprichter van Facebook maakt er al jaren een gewoonte van om bij het begin van elk jaar een 'persoonlijke uitdaging' voor dat jaar te formuleren. Maar na een periode waarin hij en zijn bedrijf langs alle kanten onder vuur lagen wegens privacyinbreuken en het helpen verspreiden van nepnieuws, breekt Zuckerberg dit jaar met die gewoonte.

'Dit decennium ga ik op de lange termijn focussen', schrijft Zuckerberg op zijn Facebook-pagina. Hij lijst vijf trends op die volgens hem tot rijping zullen komen tegen 2030, 'het jaar waarin mijn dochter Max in de middelbare school zal zitten, we de technologie zullen hebben om echt aanwezig te zijn bij een andere persoon, waar die zich ook bevindt, en waarin we voldoende ziektes zullen voorkomen om onze gemiddelde levensverwachting met nog eens 2,5 jaar te verlengen.'

Intiem

Een van de voorspellingen van Zuckerberg waar hij het 'meest enthousiast' over is, is de opkomst van sociale platformen voor kleinschalige gemeenschappen. De wereldwijde platformen van vandaag brengen enorm veel dynamiek en kracht met zich mee, maar tegelijk hebben ze hun eigen uitdagingen en doen ze veel mensen opnieuw verlangen naar intimiteit, klinkt het.

In het volgende decennium hopen we de handels- en betalingstools te ontwikkelen die elk klein bedrijf dezelfde toegang geeft tot technologie waar vroeger alleen grote bedrijven over beschikten. Mark Zuckerberg CEO Facebook

De Facebook-topman kondigt ook initiatieven aan om kleine bedrijven te helpen. ‘Vandaag gebruiken al meer dan 140 miljoen kleine ondernemingen onze diensten om klanten te bereiken (…) In het volgende decennium hopen we de handels- en betalingstools te ontwikkelen die elk klein bedrijf dezelfde toegang geeft tot technologie waar vroeger alleen grote bedrijven over beschikten.'

Zuckerberg verwacht dat die evolutie meer zakelijke opportuniteiten met zich mee zal brengen voor ondernemers in de hele wereld. Een eerste poging van Facebook om een eigen betaalsysteem te introduceren - gelinkt aan zijn digitale munt libra - werd afgelopen jaar in de koelkast gezet nadat bedrijven en overheden in de hele wereld er erg lauw op hadden gereageerd.

Zuckerberg verwacht verder dat er meer oplossingen zullen komen voor de problemen waar millennials mee kampen – ‘van klimaatverandering tot de oplopende kost van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg’. ‘In het komende decennium gaan we meer focussen op het financieren en het geven van een platform aan jonge ondernemers, wetenschappers en leiders om die veranderingen mogelijk te maken.'

Democratie

De laatste twee verwachtingen van Zuckerberg draaien rond de opkomst van ‘het volgende computerplatform’ – in de vorm van augmented en virtual reality - en ‘nieuwe vormen van bestuur’. In dat laatste thema weidt de Facebook-topman in algemene bewoordingen uit over de toenemende problemen met privacy en het evenwicht tussen veiligheid en vrije meningsuiting.

‘Ik denk niet dat privébedrijven zoveel belangrijke beslissingen zouden moeten nemen die raken aan fundamentele democratische waarden’, schrijft Zuckerberg, die daarmee aangeeft dat hij niet alles zelf kan of wil oplossen. Voor sommige zaken zegt hij te rekenen op duidelijker regels van de overheid.