Massive Alternate Reality Game

#QAnon toont hoe het politieke debat kan muteren tot een spel.

‘Waarom vechten linkse politici zo hard voor illegale migrantenkinderen?? Goede vraag. Het is omdat het stelen en kidnappen van Amerikaanse kinderen voor hun pedofiele netwerk moeilijker wordt. Laat de waarheid verteld worden!’ Het is maar een van de vele tweets met de hashtag #QAnon. De ‘Q’ staat voor Q Clearance Patriot. Q beweert op het Amerikaanse ministerie van Energie te werken.

Top secret

De zelfverklaarde klokkenluider heeft er ‘Q Clearance’ - de naam voor toegang tot top-secretinformatie over bijvoorbeeld nucleair materiaal. Uiteraard is de identiteit van Q onbekend, maar het is niet onmogelijk dat het om John F. Kennedy Jr. zou gaan. Die kwam naar verluidt om bij een vliegtuigongeval in 1999, maar in werkelijkheid is hij volgens sommige aanhangers van Q nog in leven. Of mogelijk ook niet.

Q weet dat de wereld helemaal anders in elkaar steekt dan dat de gewone media je vertellen. Speciaal aanklager Robert Mueller is helemaal geen vijand van president Donald Trump, maar een bondgenoot. Het hele onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016 is slechts een afleidingsmanoeuvre. Het echte onderzoek richt zich op de ‘deep state’ - het establishment dat Trump ten val wil brengen.

Populair

Een operatie van leger en veiligheidsdiensten zal de deep state op een bepaald moment uitschakelen. Je moet de tweets van Trump goed analyseren. Ze lijken soms bizar, maar die vreemde associaties, verschrijvingen en dergelijke zijn in werkelijkheid hints over wat echt aan het gebeuren is. Q weet dat allemaal, en laat op diverse online netwerken hints achter die de weg wijzen naar de echte machtsstrijd. Niets is wat het lijkt. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un bijvoorbeeld is een handpop van de CIA. En overigens, je weet toch dat de Rothschilds de leiders zijn van een satanistische sekte?

Samenzweringstheorieën zijn van alle tijden, maar de berichten onder #QAnon zijn wel echt van de pot gerukt. Wat mij nog het meest verbijstert, is hoeveel mensen diee nonsens volgen. De app QDrops die de QAnon-hersenspinsels promootte, was in april de populairste app in het betalende segment van de winkel van Apple. In juli nam Apple de app uit de virtuele rekken. In juni gaf Time Magazine Q een plaats in de top 25 van de invloedrijkste mensen op internet. Het blad verwees naar de toen meer dan 130.000 gerelateerde video’s op YouTube en de toenemende mediabelangstelling voor het fenomeen.

ARG

Het hele fenomeen doet me denken aan een Alternate Reality Game. Dat is een interactief spel dat zich zowel online als in de fysieke wereld afspeelt. Er worden tal van media ingezet en tot honderdduizenden mensen werken samen om een bepaald probleem of raadsel op te lossen.

Professor David Karpf van de George Washington University is gespecialiseerd in het politieke gebruik van online media. Begin augustus legde ook hij in een blogpost op het platform Medium de link tussen QAnon en Alternate Reality Games.