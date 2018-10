Mastodont: Twitter, maar dan helemaal anders

Ook in tijden van Facebook en Twitter ontstaan er nog nieuwe sociale netwerken.

Twitter mocht deze week eindelijk eens met goed nieuws uitpakken. De microberichtendienst boekte een flinke omzetstijging en zelfs winst. Er waren minder maandelijks actieve gebruikers, maar dat heeft te maken met het schrappen van nepaccounts. Het aantal gebruikers dat de dienst dagelijks gebruikt, is belangrijker, zo legde collega Pieter Haeck vrijdag uit in de rubriek Rekenmeester. En op dat vlak boekt Twitter wel degelijk vooruitgang, tot vreugde van de adverteerders.

Gaat Twitter nu een onbezorgde toekomst tegemoet? Misschien zijn er wel gevaarlijke concurrenten. Facebook bijvoorbeeld, met zijn 2,1 miljard leden. Maar er zijn er nog, die heel hard op Twitter lijken, maar toch fundamenteel anders zijn. En daardoor misschien gevaarlijker. Bijvoorbeeld de microberichtendienst Mastodon.

What is Mastodon?

‘Mastodont’ klinkt wat overmoedig voor een sociaal netwerk met zo’n anderhalf miljoen gebruikers, maar de dienst is nog jong. De Duitse twintiger Eugen Rochko lanceerde Mastodon eind 2016. Hij was toen pas afgestudeerd aan de Friedrich Schiller universiteit in de Oost-Duitse stad Jena, waar Karl Marx ooit studeerde. Mastodon is open source, iedereen mag de programmeercode bestuderen en verbeteren. Tegelijk ziet de dienst er mooi uit, met een design dat aan Tweetdeck doet denken, een dashboard voor sociale media dat deel uitmaakt van Twitter. Maar wat maakt de dienst dan anders?

Toots

Wel, een bericht mag 500 karakters tellen in plaats van de 280 van Twitter. Je stuurt ook geen tweets, maar toots. Andere verschillen zijn nog diepgaander. Mastodon is niet in handen van Rochko noch van een bedrijf. Iedereen kan zijn eigen versie van Mastodon creëren, een ‘instantie’. Soms gaat het over slechts een paar gebruikers, een groep of een heuse online gemeenschap die haar eigen instantie organiseert. Die voorziet in een server of maakt gebruik van een hostingbedrijf en zamelt eventueel geld in via crowdfunding.

Mastodon is niet in handen van een persoon, bedrijf of instelling.

Rochko en andere belangrijke ontwikkelaars van het project runnen de instantie ‘mastodon.social’ en halen via Patreon geld op van sympathisanten. Nogal wat instanties lieten zich voor hun interne reglement inspireren door dat van mastodon.social, dat expliciet racisme, sexisme of nazi-ideologie verbiedt. Ook al worden de instanties op privébasis gerund, de gebruikers kunnen communiceren met andere instanties. Het is te vergelijken met e-mail: er zijn talloos veel mailservers, maar als gebruiker heb je daar geen last van.

De eigenaars van een instantie kunnen wel instanties blokkeren, of beelden die gepost worden op andere instanties blokkeren voor de eigen groep. De gebruikers kunnen ook binnen een instantie privacykeuzes maken. De Mastodon-gemeenschappen zijn erg uiteenlopend, gaande van geeks die over de laatste technologie praten, over sekswerkers die geen toegang meer kregen tot Amerikaanse commerciële netwerken tot Berlijners en liefhebbers van Japanse anime en manga (tekenfilms en stripverhalen).

PeerTube

Naar verluidt zijn de instanties ook makkelijker te modereren, omdat ze kleinschaliger zijn en omdat de moderatoren dicht bij hun community staan. Toch blijft het modereren van conversaties moeilijk, want ook bij Mastodon-instanties wordt geklaagd over het ingrijpen of het niet-ingrijpen van moderatoren.

Door zijn gedecentraliseerde structuur zal Mastodon niet zomaar verdwijnen. Ook als Rochko geen giften meer krijgt voor mastodon.social en zijn server sluit, kan pakweg mastodon.technology nog perfect doorwerken. Technisch gebruikt Mastodon het protocol ActivityPub, waardoor communicatie niet alleen vlot verloopt met andere instanties maar ook met soortgelijke projecten in wat ‘Fediverse’ wordt genoemd, het universum van gefedereerde (gedecentraliseerde) projecten. In dat Fediverse vind je bijvoorbeeld een alternatieve versie van YouTube: PeerTube.

Gaat Mastodon nu echt een gevaarlijke concurrent worden voor Twitter? Het netwerkeffect is ijzersterk en speelt in het voordeel van Twitter: het is moeilijk een netwerk helemaal te verlaten als al je contacten niet massaal mee migreren. Maar misschien vind je wel nieuwe contacten en discussies op de nieuwe netwerken, die op die manier gaan lopen met een deel van de aandacht.