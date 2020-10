Mediabaas pleit voor renovatie van politiek systeem

'De laatste tien-vijftien jaar kunnen we niet zeggen dat het vlotjes verlopen is', zegt Christophe Convent. De DPG Media-baas pleit in een essay voor systemische hervormingen in de politiek en treedt zo voor het eerst uit de schaduw van Christian Van Thillo.

Christophe Convent, de secretaris-generaal van DPG Media, pleit in een essay voor de herinvoering van een meerderheidssysteem bij verkiezingen, een herwaardering van het tweekamerstelsel en een modernisering van de Grondwet. Ook in een opiniestuk in De Tijd geeft hij zijn standpunten weer.

Convent is niet bekend bij het brede publiek, maar zit al 30 jaar mee aan het roer van DPG Media, 's lands grootste mediagroep. Hij is hoofd 'mergers and acquisitions' bij DPG Media en de rechterhand van uitvoerend voorzitter Christian Van Thillo, maar trad tot nu toe niet voor het voetlicht. Zijn essay zag hij eerst dan ook liever niet gepubliceerd worden. Na lang aandringen door Itinera-directeur Leo Neels zwichtte hij vorige maand alsnog en verscheen het artikel op de website van de denktank.

Lockdown

Het idee om een essay te schrijven kwam redelijk toevallig, zegt hij. 'Na een discussie over de politieke impasse zeiden mijn zoon en zijn vrienden: 'Als je het toch allemaal beter weet, schrijf het dan eens uit.'' Bij het begin van de lockdown begon hij opnieuw te lezen en daarna te schrijven. Het essay dat daaruit voortkwam, werd goed gesmaakt in zijn omgeving. 'Ze hebben er dan op aangedrongen het verder te verspreiden en uiteindelijk is het opgepikt door Leo Neels.'

Met zijn 'Pleidooi voor politieke renovatie' treedt Convent voor het eerst naar buiten met een politiek standpunt. De man heeft evenwel geen politiek engagement. 'Het was al een hele opdracht om uit de anonimiteit te stappen, maar de druk was gewoon te groot.'

Van Thillo

De bedrijfsjurist Convent wordt in de mediawereld gezien als de man die de sturm und drang van Van Thillo in goede banen moet leiden. Sommigen fluisteren dat Van Thillo hem over de streep heeft getrokken voor de publicatie van het essay. 'Dat is te sterk uitgedrukt. Hij heeft me gewoon groen licht gegeven', zegt Convent. Maar hij treedt met het essay wel voor het eerst uit de schaduw van zijn pendant. 'Heel even maar, want ik hoop er snel weer in te stappen.'

Het duo Van Thillo-Convent leidt al 30 jaar lang De Persgroep, de voorloper van DPG Media. DPG is in handen van de familie Van Thillo - Convent is getrouwd met de zus van Christian - en het bedrijf boven de merken VTM en Het Laatste Nieuws. Samen vormden ze de noodlijdende Persgroep, dat in 1989 bijna failliet ging, om tot een bedrijf dat vorig jaar meer dan 42 miljoen euro winst maakte.