Mediabazen zien rol voor Nederlanders in ‘Vlaamse Netflix'

Paul Lembrechts, de CEO van de VRT, vindt Vlaanderen te klein voor een lokale Netflix-concurrent. Hij ziet meer in een Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Het idee van een ‘Vlaamse Netflix’, een betalend streamingplatform met vooral lokale Vlaamse inhoud, houdt de audiovisuele sector al maanden bezig. Het idee is dat zo’n platform de enige manier is om de Amerikaanse concurrentie – vandaag Netflix en Apple TV+, vanaf volgend jaar ook het nieuwe platform van Disney – het hoofd te bieden en het Vlaamse ‘media-ecosysteem’ in stand te houden.

De grote vraag is of zo’n platform commercieel leefbaar is, wat ook weer afhangt van welke partijen eraan willen meewerken. Vooral de mediagroep DPG, eigenaar van onder meer VTM, is voorstander van een grote streamingcoalitie van Vlaamse mediabedrijven. Ze kreeg onlangs een duwtje in de rug van de Vlaamse regering, die de VRT in haar regeerakkoord opdraagt om aan een ‘Vlaamse Netflix’ mee te werken.

Betaalmuur

Voor de openbare omroep is het een delicaat dossier. De publieke opdracht om zoveel mogelijk Vlamingen te bereiken, staat haaks op het aanbieden van programma’s achter een betaalmuur. ‘Toch zijn er mogelijkheden om in het verhaal mee te gaan’, zei Lembrechts maandagochtend op een symposium van de mediaregulator VRM. ‘We zijn nog steeds in gesprek met DPG Media. We hebben hen laten weten hoe ver we kunnen gaan, en we wachten nu op hun reactie’, klonk het.

De VRT-baas toont zich tegelijk kritisch over de vraag of Vlaanderen groot genoeg is voor een lokaal streamingplatform. ‘Ik stel me de vraag of je dat ook niet naar Nederland moet opentrekken, en aan tafel zitten met (de Nederlandse publieke omroep) NPO en andere partijen.’

RTL

DPG-topman Kris Vervaet heeft wel oren naar dat idee, al zijn er nog geen concrete gesprekken over met Nederlandse partijen. ‘We praten vandaag wel al met de commerciële zender RTL Nederland over het maken van coproducties die je op zo’n platform zou kunnen aanbieden. Het is wel belangrijk dat je dan van in de beginfase programma’s ontwikkelt die in het hele Nederlandse taalgebied kunnen aanslaan.’ Als voorbeeld noemde hij de Vlaams-Nederlandse reeks "Undercover", die werd gemaakt voor Netflix maar ook op de VRT-zender Eén te zien was.

Vervaet verwees ook naar de Nederlandse streamingdienst Videoland, een dochter van RTL, als voorbeeld van een succesvol lokaal streamingplatform met intussen zo’n 700.000 klanten. ‘Je ziet dat het wel kan werken in markten met sterke lokale content. In Scandinavië is C-More (een betaaltv-bedrijf van de mediagroep Bonnier, red.) daar ook in geslaagd.’