Mediabedrijven zitten tussen hamer en aambeeld

Er verdwenen deze week bijna negentig jobs in de Vlaamse media. Door het volatiele advertentieklimaat, oplopende papierprijzen en broodnodige digitale investeringen moeten mediabedrijven op de kleintjes letten.

Deze week grepen zowel Mediahuis, in ons land uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, als het persagentschap Belga in op hun organisatie. Mediahuis schrapte 82 banen, waaronder 19 'redactiefuncties'. Bij Belga konden 2 journalisten beschikken en een vertrekkende journalist wordt niet vervangen.

De rode draad door het slechte nieuws in medialand blijft het grillige klimaat op de advertentiemarkt. De verkoop van advertenties varieert van kwartaal tot kwartaal of zelfs van maand tot maand, is de teneur bij de mediagroepen. 'We hadden een slecht vierde kwartaal', gaf Mediahuis-topman Gert Ysebaert al aan bij de jaarcijfers.

Ook bij De Persgroep, dat wel puike cijfers kon voorleggen, wijst de advertentiebarometer alle richtingen uit. De reclameomzet bij de kranten- en magazinetak bleef stabiel, mede dankzij de online advertenties. Bij tv was er 'druk op de omzet' en bij radio was er zowaar groei. Eerder gaf de magazinemaker Roularta al aan dat hij door de volatiele markt geen jaarprognose zal geven.

Voorzichtigheid

De toestand op de reclamemarkt zet de mediabedrijven aan tot de nodige voorzichtigheid. Zeker omdat het ook op de lezersmarkt moeilijk gaat. De papieren oplage daalt op de meeste plaatsen gestaag. Zelfs bij het goed presterende De Persgroep bedroeg de daling van de papieren oplages 5 procent.

Tegenover die gestage daling van de papieren oplage staat uiteraard de groei van digitale abonnementen. Maar - zo erkende onder meer De Persgroep - die digitale abonnementen geraken niet aan dezelfde prijs verkocht als de papieren abonnementen. De lezersinkomsten bij De Persgroep daalden met 1,8 procent.

Minder lucratief

Voor de mediabedrijven is die mix van een volatiele advertentiemarkt en minder lucratieve digitale abonnementen niet evident. Temeer omdat ze allemaal twee producten tegelijk in de lucht moeten houden: papier en digitaal. Bij allebei die producten lopen de kosten op.

De papierprijzen zitten al enige tijd in de lift, en de ontwikkeling van nieuwe digitale producten, zoals apps, tabletkranten of andere digitale platformen, heeft een prijskaartje. Mediafin, de uitgever van De Tijd, trekt dit jaar bijvoorbeeld 2,5 miljoen euro voor digitale innovatie.

Templates

Elk mediabedrijf probeert op zijn manier om te gaan met de afkalvende omzet en de oplopende kosten, om de rentabiliteit toch op peil te houden. De Persgroep heeft de wind in de zeilen dankzij de overname van de VTM-moeder Medialaan, een ware cashgenerator die de brutobedrijfswinst van de groep in Belgiƫ naar 95 miljoen euro tilde.

Mediahuis greep in door zijn locatie in Groot-Bijgaarden te sluiten en de ondersteunende diensten te centraliseren in Antwerpen. De organisatie van de papieren krant moet 'efficiƫnter', klonk het. Dat klinkt vaag, maar de collega's van De Morgen tonen waar er nog marge zit. Zij grijpen sinds kort naar 'templates' - standaardpagina's - om op de kleintjes te letten.