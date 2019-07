Mediahuis heeft Ierse prooi volledig in handen

De Belgische mediagroep Mediahuis heeft groen licht gekregen voor de overname van de Ierse uitgever Independent News & Media. Dat bedrijf verdwijnt meteen ook van de beurs.

Eind april kondigde het Belgische Mediahuis - in ons land gekend als de eigenaar van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad - aan dat het een bod zou uitbrengen op het beursgenoteerde Independent News & Media. Dat is de groep boven de Irish Independent, de best verkochte Ierse krant.

Drie maanden later is de overname al helemaal afgerond. De Belgische mediagroep kondigde donderdagmiddag aan voor de volle 100 procent eigenaar te zijn van Independent News & Media. In Ierland bestaat er een constructie, de 'scheme of arrangement', die stelt dat de overnemer meteen volledig eigenaar is.

Mediahuis kreeg de afgelopen dagen het groen licht van de Ierse minister van Media en het Ierse hooggerechtshof. Eerder hadden ook al de aandeelhoudersvergadering en de concurrentiewaakhond hun fiat gegeven. INM verdwijnt ook van de beurs.

Marc Vangeel

Er komen twee Mediahuis-veteranen in het directiecomité van INM. De CEO wordt Marc Vangeel. Vangeel was jarenlang de CEO van Concentra (de uitgever van Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen), dat daarna opging in Mediahuis. Vangeel was sinds 2017 CEO van TMG, de uitgever van de Telegraaf en de meest recente Mediahuis-prooi.