Mediahuis neemt grootste krant van Luxemburg over

Na Nederland en Ierland zet Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, nu ook de stap naar Luxemburg.

De krantenuitgever Mediahuis, in ons land bekend als de uitgever van titels als De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, zet een nieuwe stap naar zijn doel om een Europese mediagroep te worden. Het bedrijf neemt de Luxemburgse mediagroep Saint-Paul Luxembourg volledig over. Luxemburg is zo al het vierde land waar Mediahuis actief is.

Saint-Paul Luxembourg maakte tot nog toe deel uit van Lafayette, dat in Luxemburg de eigendommen van het aartsbisdom Luxemburg beheert. Het is de uitgever van de Luxemburgse kwaliteitskrant Wort, die met een oplage van 56.000 exemplaren meteen ook de grootste krant van het land is. Met digitale producten erbij gerekend lezen elke dag meer dan 150.000 mensen Wort.

Digitaal

De Luxemburgse mediagroep stuurde aan op een verkoop omdat ze op zichzelf die digitale producten onvoldoende snel kon uitrollen, zegt Mediahuis-CEO Gert Ysebaert. 'Ze voelden dat het moeilijk was om zoiets op zichzelf nog te blijven doen. Wij kunnen dankzij de expertise uit onze hele groep het betalende online luik en een goede klantenervaring versneld uitrollen.'

56.000 Oplage Wort is de grootste krant van Luxemburg met een oplage van 56.000 exemplaren.

De overname komt middenin de coronacrisis, die ook de reclamesector en mediabedrijven hard raakt. Mediahuis gaf eind maart nog aan dat de cijfers aan de advertentiekant voor maart 40 procent lager lagen dan vorig jaar. Toch verhinderde dat de overname niet.

'Het waren al langer aan dit dossier aan het werken, al voor sprake was van corona, en we geloven nog altijd in de fundamenten van ons model.' Het is ook niet de grootste transactie, in een geografisch beperkte markt, waardoor de schuld niet significant oploopt, aldus Ysebaert.

Kostenbeheer

Al wordt het voor de mediagroep de komende maanden wel voorzichtig manoeuvreren doorheen de coronacrisis. 'We zijn al hard getroffen in maart, en ook april en mei, normaal drukke reclamemaanden, zal er impact zijn.' Ysebaert hoopt op een heropstart na de zomer, maar houdt rekening met alle scenario's. 'We kijken ook naar kostenbeheer, maar dat zal nooit alles kunnen compenseren.'