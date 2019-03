Mediahuis schrapt 82 jobs

De mediagroep voert een reeks ingrepen door om de rentabiliteit van haar Belgische tak op te krikken. De krant De Standaard verhuist naar het centrum van Brussel.

Het Belgische Mediahuis, in ons land de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, gaat snoeien in zijn organisatie. Die ingreep komt niet onverwacht. Bij de presentatie van de jaarresultaten waarschuwde topman Gert Ysebaert al dat de groep 'moet blijven waken over de efficiëntie'.

De groep deelt vandaag mee wat ze daarmee bedoelt. Ze doekt de vestiging in Groot-Bijgaarden op. Eind volgend jaar verhuist de redactie van De Standaard naar het centrum van Brussel. De andere diensten die nog in Groot-Bijgaarden werkzaam zijn, centraliseert het bedrijf in de hoofdzetel in Antwerpen.

Ondersteunend

Tegelijk moet de productie van de papieren krant efficiënter, klinkt het. Alleen zo blijft er ruimte om te investeren in een 'digitale versnelling', met verslaggeving via nieuwssites, apps, video of podcasts. Alles samen staan 82 jobs op de helling, vooral in de administratieve, commerciële en ondersteunende diensten.