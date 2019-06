Mediahuis zet ex-Persgroep-topper aan hoofd Belgische tak

De mediagroep Mediahuis, in ons land het best gekend als uitgever van De Standaard en Het Nieuwsblad, voert enkele wijzigingen in het management door.

Ierland

Ook in Nederland schuift Ysebaert met het management. Marc Vangeel, een veteraan van Concentra (een van de Mediahuis-voorlopers) en nu de CEO van TMG, trekt naar Ierland om er samen met oud-NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch de integratie van INM in Mediahuis in goede banen te leiden. Vangeel sneed in de kosten bij TMG. De verwachting is dat hij dat bij INM ook zal moeten doen.