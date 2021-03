Meghan Markle beschuldigt Brits koningshuis van racisme

Een combinatie van interne spanningen in het Britse koningshuis en externe druk van de tabloids verdreef Meghan Markle en prins Harry uit het Verenigd Koninkrijk. In een interview met Oprah Winfrey gaat het koppel dieper in op de reden van hun vertrek uit de koninklijke familie.

In een spraakmakend interview met de Amerikaanse tv-ster Oprah Winfrey zijn de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle niet mals voor het koningshuis. In het gesprek, dat zondagavond werd uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS, is Markle openhartig over het leven in de koninklijke familie, dat ze allerminst eenvoudig vond.

Het koppel, dat op 19 mei 2018 trouwde en een jaar later een zoon kreeg, trok zich begin vorig jaar terug uit het Britse koningshuis en de onvermijdelijke spotlights die daarbij horen. 'Een gebrek aan steun en begrip', antwoordde Harry op de vraag van Winfrey waarom ze het VK verlieten.

Activisme

Aanvankelijk waren de Britse tabloids in de wolken over Markle, die met haar onconventionele profiel - een gescheiden vrouw van Afro-Amerikaanse komaf die goed de kost verdiende als actrice - vernieuwing bracht in de stijve Britse koninklijke familie. Maar die houding sloeg uiteindelijk helemaal om. Bij hun verloving in 2017 spaarden kranten zoals The Daily Mail hun kritiek niet. De Amerikaanse Markle, ‘een vrouw uit een heel andere cultuur en klasse’, werd neergezet als het product van een dysfunctionele en half marginale familie.

Ook het activisme van Markle - rond thema’s als gendergelijkheid en klimaatverandering - werd door de rechts-conservatieve tabloids niet gesmaakt.

De beslissing van het duo om een stap opzij te zetten als royals was een ultieme poging om de tabloids te ontlopen. Prins Harry, de zesde in de rij voor de troonsopvolging, diende al een serie klachten in tegen The Daily Mail en The Sun wegens schending van zijn privacy.

Omdat langzaam losweken geen optie is in het Britse koningshuis, moest het stel het radicaal aanpakken. Het gezin verhuisde naar Los Angeles en werd financieel onafhankelijk.

Omdat langzaam losweken geen optie is in het Britse koningshuis, moest het stel het radicaal aanpakken. Het gezin verhuisde naar Los Angeles en werd financieel onafhankelijk. 'Ik heb het heft in eigen handen genomen', zei Harry tegen Winfrey. 'Ik moest dat doen voor mijn familie.' De prins had naar eigen zeggen schrik dat de geschiedenis van zijn moeder prinses Diana - die in 1997 bij een achtervolging door paparazzi verongelukte - zich zou herhalen.

Racisme

Bovendien was Markle, die een zwarte moeder en een blanke vader heeft, het slachtoffer van racisme in Buckingham Palace, zei ze in het interview. Volgens de hertogin van Sussex waren er verschillende gesprekken tussen een lid van de koninklijke familie en haar man Harry over de mogelijke huidskleur van hun zoontje Archie. De titel van prins zou hem geweigerd zijn omdat er in de koninklijke familie bezorgdheid was ontstaan over hoe donker zijn huid zou kunnen zijn. ‘Ze wilden niet dat hij een prins werd.’

In die drie jaar heeft niemand van mijn familie ooit iets gezegd. Dat doet pijn. Prins Harry

Ook Harry gaf aan teleurgesteld te zijn in zijn familie, na een open brief van 72 vrouwen uit het Britse parlement, die zich beklaagden over ‘ouderwetse, koloniale’ ondertonen in de berichtgeving over Markle. 'In die drie jaar heeft niemand van mijn familie ooit iets gezegd. Dat doet pijn.' Toen Markle om hulp vroeg na de racistische berichtgeving in de pers, werd ze 'het zwijgen opgelegd' door het koningshuis.

Zelfmoordgedachten

De combinatie van de interne spanningen in het koningshuis en de externe druk van de media dreef Markle bijna tot wanhoop. Het gebrek aan ruimte en vrijheid leidde tot zelfmoordgedachten. 'Ik wilde niet meer leven, het was een beangstigende constante gedachte.' Markle zegt dat ze om professionele hulp had gevraagd, maar die werd door de hofhouding geweigerd 'omdat het ongepast was'.

Het interview creëert internationale opschudding en zet de koninklijke familie onder druk. De openbare omroep BBC spreekt van een 'verwoestend interview voor de monarchie' en 'een klap voor de instelling'. Voorlopig is het wachten op een officiële reactie van het koningshuis, maar koningin Elizabeth gaf enkele uren voor het gesprek werd uitgezonden wel een speech, een jaarlijkse traditie op Commonwealth Day. Ze repte met geen woord over het interview, maar hintte wel subtiel naar Markle en Harry. 'Het contact met onze familie is essentieel in deze periode.'

Schermvullende weergave Meghan Markle (l.) en koningin Elizabeth in 2018. ©AFP

Het koningshuis als geheel bleef niet gespaard, maar over koningin Elizabeth zelf waren Markle en prins Harry verrassend mild. Volgens Markle was ze altijd aardig, warm en uitnodigend. Ook Harry benadrukte dat hij ‘erg veel respect’ voor zijn grootmoeder heeft.